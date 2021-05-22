Hayat Kaldırımda buldukları ilaçları şeker zannedip içip zehirlenen ikizler yoğun bakımda
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Kaldırımda buldukları ilaçları şeker zannedip içip zehirlenen ikizler yoğun bakımda

Bursa’nın İnegöl ilçesinde kaldırımda buldukları ilaçları şeker zannedip yutarak hastanelik olan ikizlerin babası Erkan Dündar, "Kızlarım yoğun bakımda. İlaçların etkisinden dolayı uyanmıyorlar" dedi.

Haber Merkezi İHA
Kaldırımda buldukları ilaçları şeker zannedip içip zehirlenen ikizler yoğun bakımda
İkizler, ilaçları içtikten sonra yoğun bakıma kaldırıldı

Bursa İnegöl'de ikiz kardeşler Mizgin ve Ecrin D.(4), sokakta oyun oynarken kaldırıma atılmış poşet içindeki ilaçları şeker zannedip yuttu. Kısa süre sonra fenalaşan çocuklar, İnegöl Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. İkizler doktorların yaptığı müdahale sonrası yoğun bakıma alındı.

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Çocuklarımı göremiyor, sarılamıyorum: Ben yaşadım başkası yaşamasın

Zihinsel engelli hastaların tedavisinde kullanıldığı iddia edilen ilaçları içerek yoğun bakıma alınan ikizlerin babası Erkan Dündar, “Çocuklar dün içtikleri ilaç nedeniyle yoğun bakımdalar. Dünden beri çocuklarımı göremiyorum. Bu ilaçlar zihinsel engellilerin tedavisinde kullanılan dozu yüksek ilaçlar. Vatandaşlarımızın kullanmadıkları ilaçları poşete koyarak çöp konteynerlerine atsınlar yada imha etsinler. Sokağımızda 10’un üzerinde çocuk var. Bugün ben bu durumu yaşadım, kızlarım yoğun bakımda. Ben onları göremiyorum, sarılamıyorum. Bu anlatılamaz bir durum. Bugün ben yaşadım en azından başka kimse yaşamasın. Bununla alakalı tüm vatandaşlarımızı duyarlılığa davet ediyorum. Çocuklarımın bu durumda olmasına sebep olanlarda eminim ki vicdan azabı çekiyordur. İnşallah çocuklarım sağ salim çıksınlar, biz evimize dönelim” ifadelerini kullandı.

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Çöp diye kaldırıma ilaç attılar

İlaçları sokağa atan kişinin komşuları olduğunu söyleyen Dündar, “İlaçları sokağa atan yetişkin biri. Çocuk olsa cahildir diyebiliriz. Ancak yetişkin birinin bu ilaçları poşete koyup çöp konteynerine atması yada tuvalete dökmesi gerekir. Böylece kimse zarar görmez. Görmemesi içinde elinden geleni yapması gerekiyor. Bugün bu durumu ben yaşadım. Yarın bir başkası yaşamasın. Camı açıp çöp diyerek kaldırıma ilaç atmak mantıklı bir hareket değil. Bundan dolayı tüm vatandaşlarımız seslenip duyarlılığa davet ediyorum” dedi.

Ne olur abla iğne olmasın: Üzerine ağaç devrildi korkudan ambulansa binmedi
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Olay, Pamukkale ilçesi 15 Mayıs Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 10 yaşındaki Asil Çınar B., annesi Eda B. ile parka giderek oyun oynamaya başladı. Ardından Asil Çınar B.’nin üzerine kaydıraktan kaydığı sırada ağaç devrilerek düştü.
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O sırada bankta oturan annesi sesi duyarak hızlıca koşup oğlunu ağacın altından kurtardı. Olayın etkisiyle çocuk neye uğradığını şaşırarak şok geçirirken vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Bölgeye gelen sağlık görevlileri Asil Çınar B.’nin boynuna boyunluk takarken, kontrol amaçlı hastane götürmek istedi.
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İğne vurulmayacağına ikna edilemedi <br>< br> Hastaneye götürüleceğini duyan 10 yaşındaki çocuk iğne vurulma korkusuyla annesine sarılarak ambulansa binmek istemedi.
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Sağlık görevlilerinin iğne vurmayacağız demesine rağmen inanmayan Çınar B., “Bir dakika ben çok iyiyim diyerek engel olmaya çalıştı.
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Annesinin ve sağlık görevlilerin yoğun çabasıyla ikna edilen Çınar B., görevlinin kucağına almasıyla beraber sedyeye yatırıldı. Bu sırada dahi ‘Ne olur abla iğne olmasın’ diyerek ağlayan Çınar B., annesinin elini bırakmayarak ambulansa bindirildi.
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Kontrol amaçlı Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 10 yaşındaki Asil Çınar B,’nin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.
Ne olur abla iğne olmasın: Üzerine ağaç devrildi korkudan ambulansa binmedi
Denizli'de parkta oyun oynadığı sırada üzerine ağaç devrilen 10 yaşındaki çocuk, iğneden korktuğu için ambulansa binmekte direndi. Sağlık görevlileri ve annesinin çabasıyla ikna edilen çocuk, sedyeye yatırıldığında "Ne olur abla iğne olmasın" diyerek ağlamaya başladı.


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