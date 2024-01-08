Kalyon Kültür yarıyıl tatiline hazır

Necip Fazıl Ödülleri’nde çocuk edebiyatı dalında ödüle layık görülen Figen Yaman Coşar’la bu ödülün önemini ve çocuklara kitap yazmanın inceliklerini konuştuk. Edebiyatın en profesyonellik gerektiren alanının çocuk edebiyatı olduğunu vurgulayan Coşar, “Kurguladığımız dünyaları filtresiz kabul eden bu zihinlere karşı mesuliyetimizin farkında olarak eser yazmalı, çizmeli ve basmalıyız” dedi.