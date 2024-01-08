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Kalyon Kültür yarıyıl tatiline hazır

Kalyon Holding’in, Nişantaşı’ndaki tarihi Taş Konak yerleşkesinde faaliyet gösteren Kalyon Kültür, ocak ayı programında minikleri unutmadı.

04:00 - 8/01/2024 Pazartesi
Güncelleme: 01:38 - 8/01/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Yarıyıl tatili için hazırlanan ebru, seramik ve biyomimikri atölyeleriyle miniklerin becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Yetişkinler için etkinliklerin de yer aldığı Taş Konak’ta 13 Ocak saat 14.00’te Seramik Atölyesi, 14 Ocak’ta Biyomimikri Atölyesi, düzenlenecek. 21 Ocak’ta Pop-Art Özgün Baskı Atölyesi, 24 Ocak’ta “Emojilerle Popart Mesajlaşalım mı?” Atölyesi, 26 Ocak’ta “Bir Sanatçı Nasıl Düşünüyor Olabilir?” etkinliği. 27 Ocak’taki son etkinlikte ise minikler Ebru Atölyesi’nde sanatla buluşacak. Ücretsiz atölyeler için www.kalyonkultur.org/etkinlikler adresinden kayıt yaptırmak yeterli.



#aktüel
#Kültür
#Kalyon Holding
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