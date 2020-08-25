Müezzinin kamet yaparken yürümesinin hükmü nedir? sorusuna Diyanetten şu yanıt verildi:
Müezzinin kamet yaparken yürümesinin hükmü nedir?
- Kâmet, farz namazlara başlarken söylenen ve Hz. Peygamberin (s.a.s.) uygulamasına dayanan bir sünnettir. Onun için gereken saygı ve ağırbaşlılık ihmal edilmemelidir. Bu nedenle kâmet yapan kimsenin bu esnada yürümesi, mekrûh kabul edilmiştir (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, II, 55).
Kamet nasıl getirilir?
Kâmet, farz namazlardan önce, namazın başladığını bildiren ve ezan lafızlarına benzeyen sözlerdir. Ezandan farklı olarak, “hayye ale’l-felâh” cümlesinden sonra, "kad kâmeti’s-salât" cümlesi eklenir. Rivayetlere göre kâmet de yukarıda ismi geçen sahabîlere aynı rüyada öğretilmiştir (Ebû Dâvûd, Salât, 28).
Ferdi olarak namaz kılarken ezan ve kamet okumak gerekir mi?