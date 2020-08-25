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Hayat Müezzinin kamet yaparken yürümesinin hükmü nedir?
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Kamet yapanın yürümesi doğru mudur?

Müezzinin kamet yaparken yürümesinin hükmü nedir?

Kamet, farz namazlara başlarken söylenen ve Hz. Peygamberin (s.a.s.) uygulamasına dayanan bir sünnettir. Peki kamet yapanın yürümesi doğru mudur? Haberimizde Diyanetin "müezzinin kamet yaparken yürümesinin hükmü nedir?" sorusuna yanıtını bulabilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ergenlik (bulûğ) yaşına ve belli bir aklî olgunluk düzeyine gelmiş her müslümanın namaz kılması farz-ı ayındır.
Ergenlik (bulûğ) yaşına ve belli bir aklî olgunluk düzeyine gelmiş her müslümanın namaz kılması farz-ı ayındır.

Müezzinin kamet yaparken yürümesinin hükmü nedir? sorusuna Diyanetten şu yanıt verildi:

Müezzinin kamet yaparken yürümesinin hükmü nedir?

  • Kâmet, farz namazlara başlarken söylenen ve Hz. Peygamberin (s.a.s.) uygulamasına dayanan bir sünnettir. Onun için gereken saygı ve ağırbaşlılık ihmal edilmemelidir. Bu nedenle kâmet yapan kimsenin bu esnada yürümesi, mekrûh kabul edilmiştir (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, II, 55).

Kamet nasıl getirilir?

Kâmet, farz namazlardan önce, namazın başladığını bildiren ve ezan lafızlarına benzeyen sözlerdir. Ezandan farklı olarak, “hayye ale’l-felâh” cümlesinden sonra, "kad kâmeti’s-salât" cümlesi eklenir. Rivayetlere göre kâmet de yukarıda ismi geçen sahabîlere aynı rüyada öğretilmiştir (Ebû Dâvûd, Salât, 28).

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