Kamondo Ailesi'nin 135 yıllık tabloları ortaya çıktı

YOO Mimarlık tarafından düzenlenen etkinlikte söz konusu ailenin en önemli fertlerinden Nissim de Kamondo ve eşi Elise Fernandez Kamondo’nun olduğu düşünülen 1883 Esperon imzalı yağlıboya portre tabloları ilk kez sergilendi.

Düzenlenen etkinliğe iş, cemiyet hayatı ve medyadan önemli isimler katılırken etkinlikte, Kamondo ailesinin sanatsever ismi Nissim de Kamondo ve eşi Elise Fernandez Kamondo’nun olduğu düşünülen ve tesadüfen bulunan portreleri ilk kez görüşe açıldı.

Kamondo ailesi

15. yüzyılda İber Yarımadası’ndan kovulan Seferad Yahudilerinden olan Kamondo ailesi önce İtalya’daki Trieste şehrine ardından İstanbul’a sığınır. Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerindeki en büyük banker ailelerinden olan Kamondolar 1800’lü yılların sonunda Avrupa’ya göç eder. Aile üyelerinin bir kısmı açıklanamayan hastalıklardan bir kısmı ise Nazi kamplarında ölür. Büyük kısmını Louvre Müzesi’ne bağışladıkları çok önemli binlerce sanat eserine sahip olan ailenin adı ülkemizde özellikle İstanbul Karaköy’de Bankalar Caddesi’ndeki Kamondo Merdivenleri ile biliniyor.

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