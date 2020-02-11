Hayat Kanadada 11 milyon yıllık ölüm meleği fosili bulundu Bugüne kadar bulunan tyrannosaur türü dinozorların en eskisi
KÜLTÜR SANAT

Kanada’da 11 milyon yıllık yeni tür bir dinozor fosili bulundu.

Kanada’da 11 milyon yıllık ‘ölüm meleği’ fosili bulundu: Bugüne kadar bulunan tyrannosaur türü dinozorların en eskisi

Kanada’da 11 milyon yıllık yeni tür bir dinozor fosili bulundu. Dr. Voris, dinozor fosilinin, son 50 yıldır Kanada’da keşfedilen ilk yeni tür tyrannosaur olduğunu kaydetti.

Haber Merkezi AA
Dinozor fosili.
Dinozor fosili.

Kanada’nın Alberta eyaletinde bir grup bilim insanı, 'ölüm meleği' adını verdikleri 11 milyon yıllık yeni tür bir dinozor fosili (tyrannosaur) buldu.

Calgary Üniversitesinden Dr. Jared Voris'in başkanlığındaki bilim heyeti, tyrannosaur türü dinozorlardan olan ancak bugüne kadar bilinmeyen yeni bir türün keşfedildiğini duyurdu.

Bulunan fosiller İznik'in 300 milyon yıl evvel denizle kaplı olduğunu ortaya çıkardı
HAYAT
Bulunan fosiller İznik'in 300 milyon yıl evvel denizle kaplı olduğunu ortaya çıkardı

Arkeolojik kazılarda bulunan tyrannosaur türüne 'reaper of death' (ölüm meleği) ismini veren Dr. Jared Voris, bulunan fosili diğer tyrannosaurlardan ayıran özelliğin kalçalardan itibaren 2,4 metre yüksekliğe erişmesi olduğunu söyledi. Yeni türün 11 milyon yıl yaşında olduğunu ifade eden Voris, bunun bugüne kadar Kanada’da bulunan tyrannosaur türü dinozorların en eskisi olduğunu kaydetti.

Kanada'da 70 milyon yıllık fosil bulundu
TEKNOLOJİ
Kanada'da 70 milyon yıllık fosil bulundu

İlk yeni tür tyrannosaur olduğu belirtildi

Dr. Voris, dinozor fosilinin, son 50 yıldır Kanada’da keşfedilen ilk yeni tür tyrannosaur olduğunu kaydetti. Voris ve ekibi, araştırma yaptıkları bölgenin hem yeni türe hem de başka türlere ait fosiller bakımından zengin olduğunu, bulunan türe ait diğer vücut parçalarını bulmak için araştırmaya devam edeceklerini bildirdi.

Bu arada, Kanadalı bilim insanlarının bu konudaki çalışmaları, "Journal of Cretaceous Research" isimli bilim dergisinde yayımlandı.

Dünya 6ncısı olduk

Dünya 6'ncısı olduk

​Türkiye tüm zamanların turizm rekorunu kırdı.
Erbil saldırısı için karar

Erbil saldırısı için karar

​Türk diplomat bir restoranda silahlı saldırı sonucu şehit edilmişti.
Kapan-6 Zori başlatıldı

'Kapan-6 Zori' başlatıldı

Operasyona bin 440 güvenlik görevlisi katılıyor.
Etiyopya'nın mucizesi

Etiyopya'nın mucizesi

​Etiyopya-Mısır-Sudan üçgeninde yeni bir Afrika açmazı.
18 bin lira cezası var

18 bin lira cezası var

Yasaklı bölgelerde sakın denemeyin.
Aylık 1 milyon TL

Aylık 1 milyon TL

'Tosuncuk'un nerede olduğu ve geliri ortaya çıktı.
Sönümleme başladı

Sönümleme başladı

Manisalılar için sevindiren deprem açıklaması.
Kahreden görüntü

Kahreden görüntü

​Çetin kış şartlarına dayanamadılar.
Nisanda bitmiş olur

Nisanda bitmiş olur

​Trump'tan kafaları karıştıran koronavirüs çıkışı.
Kaçak büfe kaldırıldı

Kaçak büfe kaldırıldı

İYİ Partili meclis üyesine ait olduğu iddia edilmişti.
Kapılar <br>koçbaşı ile kırıldı

Kapılar
koçbaşı ile kırıldı

​7 ilçede 40 adrese şafak operasyonu.
Son 24 saatte 100'den fazla ölü

Son 24 saatte 100'den fazla ölü

Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 1017'ye çıktı.
Şampiyon Albayrakspor

Şampiyon Albayrakspor

​Albayrakspor'un U-15 takımı namağlup şampiyonluk sevinci yaşadı.
Türkiye'nin 'defans <br>merkezine' girdik

Türkiye'nin 'defans
merkezine' girdik

Tüm saldırılar USOM'daki bu odadan püskürtülüyor.
Masa devrildi

Masa devrildi

Şam rejiminin hain saldırısı sonucu 5 askerimiz şehit oldu.
Riyad,<br>Kur'an'ı tahrif etti

Riyad,
Kur'an'ı tahrif etti

Hazırlanan İbranice Kur'an-ı Kerim'de 300'den fazla hata tespit edildi.
Öfke kontrolü sıfır

Öfke kontrolü sıfır

​Ekrem İmamoğlu, AK Partili Meclis Üyesi Aşıkkutlu'ya küfürler savurdu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.