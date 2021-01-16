Kar sevinci ​

Türkiye, uzun süredir kurak geçen günlerin ardından kışa kavuştu. Meteorolojinin günlerdir uyarısını yaptığı kar yağışı ülke genelinde etkisini göstermeye başladı. Hava tahminlerine göre salı gününe kadar yoğun kar yağışları var. Sıcaklıkların daha da düşmesi bekleniyor. Marmara, Ege’nin yüksek kesimleri ve Karadeniz bölgelerinde kar renkli görüntüler oluştururken, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgelerinde hayatı olumsuz etkiledi. Marmara Bölgesi’nde kardan en çok etkilenen kentler Bursa, Balıkesir, Sakarya oldu. Bursa’da kar kalınlığı 3 santimetre olarak ölçülürken, Uludağ’da da kayak sezonunun haftaya başlayacağı açıklandı.

OYNAT 00:55 İstanbullular güne kar yağışı ile uyandı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı yoğun kar yağışı uyarısının ardından İstanbullular güne kar yağışıyla uyandı. Gece saatlerinde İstanbul'un yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışı, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte tüm kentte etkisi altına aldı. BiP'te paylaş

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ULAŞIM AKSAMADI

Karın en çok etkilediği yerlerden biri de Bolu oldu. Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı Tüneli ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkisini gösteriyor. Bölgede 3 gündür aralıklarla yağan kar, Bolu Dağı’nın Yeşilköy, Elmalık, Bolu Dağı Polisevi, Taşaltı, Bakacak ve Karanlıkdere mevkilerinde gün boyu etkisini sürdürdü.

GÜNDEM Çamlıca’da çocukların kartopu keyfi

Karadeniz’in Rize, Giresun ve Ordu kentleri de beyaza büründü. Yüksek yaylara ulaşımın aksamaması için gün boyu çalışmalar yapıldı. Anadolu’nun iç kesimlerinde ise karla mücadele çalışmalarına başlandı. Malatya ve Kahramanmaraş’ta ekipler cadde ile sokaklarda yoğun olarak çalışmalarını sürdürdü. Ege’de ise, Uşak kent geneli ile İzmir, Denizli, Manisa ve Aydın’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

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GÜNDEM İstanbul'da kar yağışı sonrası trafik yoğunluğu yaşanıyor

648 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Kar yağışı Doğu’daki illerde ise yolların kapanmasına neden oldu. Van, Hakkari, Bitlis ve Muş’ta kar ve tipi nedeniyle 648 yerleşim birimine ulaşım sağlanamadı. Van’ın yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde kar yağışı ve tipi etkili oldu. Olumsuz hava koşullarından dolayı Bahçesaray’da 70 ve Başkale ilçesinde 43 yerleşim birimine ulaşım sağlanamadı. Karla mücadelede ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışma başlattı. Hakkari’de 96 köy ve 193 mezra yolu Muş’ta 86 yerleşim birimi yolu, Bitlis’te 160 köy yolu kapandı. Kapalı yollara ulaşım için çalışmalar gün boyu devam etti.

İstanbul’a çok yakıştı

İstanbulluların uzun zamandır hasret kaldığı kar, kenti beyaza bürüdü. Soğuk bir günle işe başlayan İstanbullular, karın etkisinde kaldı. Karı özleyen vatandaşlar, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması öncesi kartopu oynamak ve kar manzarasına karşı fotoğraf çekilmek için İstanbul’un yüksek kesimlerine gitti. Üsküdar’daki Çamlıca Tepesi de kartopu oynamak isteyenlerin uğrak noktası oldu. Hem çocuklar hem de gençler kartopu oynayarak karın tadını çıkardı. Bazıları da beyaza bürünen İstanbul manzarasını seyrederek fotoğraf çekildi.