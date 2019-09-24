Hayat Karacahisar Kalesinde kazı çalışmaları yeniden başladı
KÜLTÜR SANAT

​Eskişehir haberleri: Karacahisar Kalesi'nde kazı çalışmaları yeniden başladı! Karacahisar Kalesi'nin önemi ne?

Karacahisar Kalesi'nde kazı çalışmaları yeniden başladı

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Hava Orgeneral Atilla Gülan ve Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, 5 yıl aradan sonra kazı çalışmalarına yeniden başlanan Karacahisar Kalesi’nde inceleme yaptı.

Haber Merkezi IHA
Vali Çakacak ve Rektör Çomaklı Karacahisar Kalesi arkeolojik kazı çalışmalarını inceledi.
Vali Çakacak ve Rektör Çomaklı Karacahisar Kalesi arkeolojik kazı çalışmalarını inceledi.

1288 yılında Osman Gazi tarafından fethedilen ve 1299 yılında Osman Gazi adına sikke basılarak ilk hutbenin okutulduğu Karacahisar Kalesi'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle, Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Hasan Yılmazyaşar'ın koordinatörlüğünde 5 yıl aradan sonra yeniden kazı çalışmalarına başlandı.

Osmanlı'nın ilk fethettiği Karacahisar Kalesi'nde kazılara başlandı
HAYAT
Osmanlı'nın ilk fethettiği Karacahisar Kalesi'nde kazılara başlandı

Kazı çalışmalarını yakından takip eden Vali Özdemir Çakacak, faaliyeti sürdüren ekip üyelerinden bilgi aldı. 5 yıl aradan sonra yeniden başlayan arkeolojik kazı çalışmalarının önemine değinen Vali Çakacak, kazıda bulunacak malzemelerin ve dokümanların geçmişe ışık tutacağını bildirdi.

Tarihi kalede ilk arkeolojik kazı çalışmalarının 1999 yılında başladığını hatırlatan Vali Çakacak, bölgenin Osmanlı ve Türk tarihinde önemli yere sahip olduğunu söyledi.

Tarihin gün yüzüne çıkmasına destek veriyorlar

Geçmişimizden gelen kültürel zenginliklerimize milletçe sahip çıkmamız gerektiğini vurgulayan Vali Çakacak, başta Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı olmak üzere çalışmaları hassas bir şekilde sürdüren kazı ekibine teşekkürlerini iletti.

Karacaşehir Mahallesi yakınlarında, bin 10 metre yükseklikte bulunan ve Osmanlı’nın Bizanslılardan aldığı ilk kale olarak bilinen Karacahisar Kalesi'ndeki kazı çalışmaları hakkında bilgi veren Rektör Çomaklı ise kalenin, devlet olmanın gereklerinden olan para basma ve hutbe okutmanın izlerini taşıdığını kaydetti.

Kazı çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini belirten Rektör Çomaklı, şu şekilde açıklamada bulundu:

“Uzun yıllar burada belirli zamanlarda çeşitli arkeolojik kazı çalışmaları yapılmış. Fakat bir ilerleme kaydedilememiş. En son bu görevi arkadaşlarımız devraldılar. Kazının yeniden başlamasında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’un ve Valimiz Özdemir Çakacak'ın iradeleri söz konusudur. Biz de Anadolu Üniversitesi olarak böyle bir tarihin gün yüzüne çıkmasına ekibimizle destek vermeye çalışıyoruz.”

Bu yıl yeniden başlayan Karacahisar Kalesi kazısı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün desteği ile Eskişehir Müze Müdürlüğü Başkanlığında, Anadolu Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Hasan Yılmazyaşar’ın bilimsel koordinatörlüğünde 30 kişilik bir ekip tarafından yürütülüyor.

REKLAM
Erdoğan BMde konuştu

Erdoğan BM'de konuştu

'Suriye krizini sona erdirmenin zamanı gelmiştir'
İlk adım atıldı

İlk adım atıldı
İsrail neresi?

İsrail neresi?

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM kürsüsünden dünya liderlerine sordu.
En çok Türkiye etkilenir

En çok Türkiye etkilenir

Bakan Çavuşoğlu, İdlib'de yaşanan felakete dikkat çekti.
Erdoğan'dan<br>Aylan bebekli uyarı

Erdoğan'dan
Aylan bebekli uyarı

​'Unutmayın ki bir gün aynı durum sizlerin de başına gelebilir'
Çin ve İran'ı<br>tehdit etti

Çin ve İran'ı
tehdit etti

​ABD Başkanı Trump, BM Genel Kurulu'nda konuştu.
'Türkler gösterişe <br>Araplar alışverişe geliyor'

'Türkler gösterişe
Araplar alışverişe geliyor'

Halk rahatsız olsa da Nişantaşı ve Fatih esnaf çok memnun
Mehmetçik 10 km derinliğe ulaştı

Mehmetçik 10 km derinliğe ulaştı

​Güvenli bölge devriyeleri güneyde Suluk mevkiine dayandı.
Hepsi yıkıldı

Hepsi yıkıldı

​Hazine arazisindeki yapıya 'satılık' tabelası asmışlar.
F-16'lar Suriye'de

F-16'lar Suriye'de

​Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklar Fırat'ın doğusunda uçtu.
1 kilometrelik<br> yarık oluştu

1 kilometrelik
yarık oluştu

​Bilinçsiz su kullanımı tarım arazilerini tehdit ediyor.
Şehit yakınları HDP ilçe binasına yürüdü

Şehit yakınları HDP ilçe binasına yürüdü

PKK'nın şehit ettiği sivillerin aileleri HDP'lilere tepki gösterdi.
Yöneticilere soruşturma

Yöneticilere soruşturma

İngiliz Hükümeti iflas sonrası harekete geçti.
PKK'nın 20 yıllık arşivi ele geçirildi

PKK'nın 20 yıllık arşivi ele geçirildi

Ele geçirilen bilgisayarda yapılan incelemede ortaya çıktı.
Tüm Türkiye'deki acil toplanma alanları

Tüm Türkiye'deki acil toplanma alanları

Mahallenizdeki acil toplanma alanlarını öğrenebilirsiniz.
657'de<br>güncelleme şart

657'de
güncelleme şart

Memurların TikTok sevdası bitmiyor, hukukçulara göre kanun değişmeli.
Kiraya veriliyor

Kiraya veriliyor

Haydarpaşa ve Sirkeci garları için karar alındı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.