Hayat Karadenizin yeni gözdesi Badara Yaylası
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Karadeniz'in yeni gözdesi Badara Yaylası

Rize’de yaz sıcaklarından bunalanlar, soluğu yaylalarda alıyor. Yeşil doğası ve muhteşem manzarasıyla ilgi çeken Badara Yaylası, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor.

Haber Merkezi DHA
Badara Yaylası
Badara Yaylası

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde Kaçkar Dağları’nın eteğindeki minik gölü, doğal güzelliği ve eski tip evleriyle ünlü Badara Yaylası, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor. Yaylaya gelen ziyaretçiler doğa yürüyüşü yaparak, temiz havanın ve bol oksijenin keyfini sürüyor. Yaylacılar ise doğal güzelliğiyle öne çıkan yaylayı gözü gibi korumaya çalışıyor.

Minik gölü ve vadilerine çöken sis, yemyeşil bitki örtüsü ve muhteşem manzarasıyla birçok güzelliği bünyesinde barındıran Badara Yaylası'nı ziyaret etmek isteyen turistler, öncelikle Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye’nin en ihtişamlı kalesi olarak belirlenen Zilkale'yi görüp, buradan yaklaşık yarım saatlik yolcuğun ardından Badara Yaylası'na ulaşıyor. Yaylanın ortasında yer alan gölün etrafında sıkça fotoğraf çektiren ziyaretçiler, salıncakta sallanarak da keyifli anlar yaşıyor.

Badara Yaylası'nda işletmecilik yapan Fatma Keskin, "Burada film çekilmişti, tanıtım oldu ve birçok kişi geldi. Ardından bir salıncak ve işletme yaptık. Bu yıl çok sayıda kişi buraya geldi. Çay kahve veriyorduk. Şimdi yemek yiyebiliyor, piknik yapılabiliyor. Süt, peynir ve yağ ihtiyaçlarını karşılıyorlar" diyerek herkesi yaylaya davet etti.

İnsanın gönlü açılıyor

İstanbul’dan tatile geldiği Karadeniz'de yaylayı ziyaret eden İlhan Parçalı, muhteşem doğaya hayran kaldığını söyleyerek, "Buraya geldiğimde sabah kuş cıvıltıları ve tertemiz hava vardı. Ama maalesef plansız yapılaşmalar buralarda da oluyor buna da üzülüyorum. Buralar harika yerler. Adeta oksijen dolu. İnsanın yüreği ve gönlü açılıyor" diye konuştu.

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Adana’dan yaylayı ziyarete gelen Taner Erdem ise "Buralar cennet gibi. Huzur, temiz hava, yeşillik hepsi bir arada. Daha önce buraları görmedik. İlk defa geldim, inşallah tekrar geleceğim" dedi.

Sıcaklardan bunalıp Rize’ye geldiklerini belirten Dilan Kızıltaş, "Sıcaklarda yaylalar serin oluyor. Uzungöl Ayder’e uğramadık. Oralarda çok kalabalık yoğunluk olduğunu duyduk. Burası daha güzel" ifadelerini kullandı.

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