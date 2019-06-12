Hayat Karadenizin Zeugmasında kazılar yeniden başlayacak
KÜLTÜR SANAT

Karadeniz'in Zeugması'nda kazılar yeniden başlayacak

Ortaya çıkarılan mozaikler dolayısıyla "Karadeniz'in Zeugması" olarak adlandırılan, MÖ 1. yüzyılda kurulup MS 8. yüzyıla kadar yerleşim amacıyla kullanıldığı tahmin edilen Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki Hadrianaupolis Antik Kenti'nde ara verilen kazı çalışmaları yeniden başlayacak.

Haber Merkezi AA
Hadrianaupolis Antik Kenti
Hadrianaupolis Antik Kenti

İlçenin yaklaşık 3 kilometre doğusunda bulunan ve Geç Hellenistik, Roma ve Erken Bizans devirlerinde yerleşim yeri olarak kullanılan Hadrianaupolis'teki kazı çalışmaları, Karabük Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Ersin Çelikbaş önderliğinde 30 kişilik öğrenci grubu tarafından yapılacak.

Karabük Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin, yaptığı açıklamada, Hadrianaupolis Antik Kenti'nin bir taraftan turizme kazandırılması için çalışmalar yaptıklarını, diğer taraftan ise hem kazıların devam ettiğini hem de ortaya çıkan eserleri korumaya aldıklarını söyledi.

Kazıların hava şartlarına göre dönem dönem yürütüldüğünü anlatan Şahin, "Bu ay içinde yeniden kazı çalışmaları başlayacak. Önceliğimiz ortaya çıkan eserleri korumak, tahrip olanları onarmak, bunun ardından kazılara devam etmek. Son yaptığımız iş de turizme kazandırılması çalışmaları. Bu alan inanıyorum ki dünyanın birçok bölgesinden binlerce turisti çekecek derecede önem arz eden bir nokta. Bakanlığımız kontrolünde bu alan üzerinde çok titiz bir çalışma içindeyiz" diye konuştu.

Ersin Çelikbaş da Hadrianaupolis Antik Kenti'nde dünyada eşi benzeri olmayan mozaiklerle süslü kiliselere rastladıklarını söyledi.

Mozaiklerde İncil'de adı geçen nehirler Geon, Phison, Tigris ve Euphrates'in belgelendiğini anlatan Çelikbaş, "Mozaikler MS 5. yüzyıla ait. Mozaiklerde çok önemli figürlere ulaştık. Bu figürlerin Marcos ve Lucas'ı temsil eden figürler olduğunu tespit ettik. Adeta bir mozaik cenneti. Hadrianaupolis'teki arkeolojik yüzey araştırmalarında, hamam, kilise mezar, tiyatro, niş, sur, villa gibi 14 dağınık kamu ve diğer tür yapı var. 16 yıl önce başlatılan kazı çalışmaları dönemler halinde sürdürülüyor. Bu yıl da kazılara bu ay içinde başlayacağız. Kazılarımız Kilise C ve 'Nekropol' dediğimiz alanda yapılacak." ifadelerini kullandı.

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Hadrianaupolis Antik Kenti

Eskipazar ilçesinin yaklaşık 3 kilometre doğusunda bulunan ve Geç Hellenistik, Roma ve Erken Bizans devirlerinde yerleşim yeri olarak kullanılmış Hadrianaupolis'teki arkeolojik yüzey araştırmalarında, 14 dağınık kamu ve diğer tür yapılar tespit edildi.

Bu kamu yapıları arasında iki hamam, iki kilise yapısı, bir savunma yapısı, kaya mezarları, tiyatro, bir kemerli ve kubbeli yapı, anıtsal kültik niş, sur, villa, diğer anıtsal binalar ile bazı kült alanları bulunuyor.

Kiliselerin tabanı mozaiklerle süslenirken İncil'de adı geçen nehirler Geon, Phison, Tigris ve Euphrates belgelenmişti. At, fil, panter, geyik ve grifon (sanat tarihinde görülen karışık bir hayvana verilen isim) gibi birçok hayvan tasvir edilen mozaiklerle ünlenen ve Zeugma'ya benzetilen antik kentte, 2003'te başlatılan kazı çalışmaları dönemler halinde sürdürülüyor.

Ölmeden kendi mezarını da yaptı
HAYAT
Ölmeden kendi mezarını da yaptı

96 yaşındaki adam koca köyün yıkılmasını önledi
FOTOĞRAF 15
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Eski asker Huang Yung-Fu tam 37 yıldır aynı yerde yaşıyor, 1200 evden oluşan küçük bir köyde. Günün birinde hükümet köyü yıkacağını açıklıyor, eğer orada yaşayanlar bir şeyler yapmazsa tüm anıları enkaz altında kalacak. Siz olsanız ne yapardınız? Hükümetin sahip olduğunuz her şeyi yıkmasını nasıl önlerdiniz? 96 yaşındaki Huang sorunu dahice bir yolla çözüyor. Şimdilerde dünyanın dört bir tarafından insanlar köyü ve Huang’ın evini görmek için bölgeye akın ediyor.
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Huang Yung-Fu 96 yaşında eski bir asker, hükümetin evini yıkmasını önlemek için sanatını kullanan biri.
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Taichung’da yer alan Nantun bölgesindeki 1200 evde çoğu eski asker olan insanlar oturuyor, hükümet bu evleri geçici olarak eski askerlere tahsis etmiş.
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Zaman içerisinde bölgede oturanların çoğu başka yerlere taşınmış ve büyük inşaat şirketleri buradaki evleri satın almaya başlamış.
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Ancak Nantun bölgesinde oturan birkaç insan evlerinden çıkmamaya ve burada oturmaya devam etmeye karar vermişler.
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Ne kadar mücadele edilirse edilsin köydeki hane sayısı sonunda 11’e kadar düşmüş.
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Köyde yaşayan sadece birkaç kişiden biri olmaktan çok sıkılan Huang Yung-Fu evinin iç duvarlarına kuş resimleri çizmeye başlamış.
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Bir süre sonra kendisini evin dışını boyarken bulmuş, çeşitli desenler, yaratıklar ve figürler çizmeye başlamış.
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Huang’ın bu çalışmaları kısa sürede insanların dikkatini çekmiş ve köy, Taichung’un en çok ziyaret edilen yerlerinden biri olmuş.
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Köy sadece turistlerin ilgi odağı olmakla kalmamış elbette, hükümet de köyde kalan diğer evler için yıkım planını askıya almış.
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Köyü baştan başa boyamak çok fazla enerji ve sıkı çalışma gerektiriyor olsa da Huang “100 yaşıma gelsem de boyamaya devam edeceğim” diyor.
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Mynet'in haberine göre, köy insanlara gerçek hayattan kaçıp bir masal diyarına girme imkanı veriyor ve bu işin arkasında ona hayatını adayan Huang var.
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Her sabah 3’te kalkarak boyamaya başlayan Huang’ı turistler çok seviyor, ona gökkuşağı dede ismini takmışlar.
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Böylesine renkli bir dünyası ve hayal gücü olan biri için bundan daha uygun bir lakap olmazdı sanırız.
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İşin çok daha ilginç olan tarafı ise Huang’ın daha önce hiç boyama veya çizme tecrübesi olmaması. 3 yaşındayken babası ona çizmeyi öğretmiş ancak profesyonel olarak bu işlerle hiç ilgilenmemiş.
96 yaşındaki adam koca köyün yıkılmasını önledi
37 yıl boyunca yaşadığı yerin yıkılacağını, anılarınızın enkaz altında kalacağını öğrenen 96 yaşındaki eski asker Huang Yung-Fune dahice bir yol buldu.


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