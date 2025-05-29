Karakoç neye inanıyorsa onu söyledi

Açılışta konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sezai Karakoç’un 88 yıllık yaşamında sadece haysiyetli bir ömür sürdürmenin gayesiyle hareket ettiğini belirterek, “Neye inanıyorsa onu söyledi, nasıl inanıyorsa öyle yaşadı. Her daim hakikatin peşinde oldu. Hakikati söylemenin bedeli ne olursa olsun o bedeli ödemekte hiçbir zaman tereddüt etmedi” dedi. İki gün sürecek sempozyumun bugünkü oturumuna ise Sezai Karakoç’un mezun olduğu Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ev sahipliği yapacak.