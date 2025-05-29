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Karakoç neye inanıyorsa onu söyledi

Karakoç neye inanıyorsa onu söyledi

04:0029/05/2025, Perşembe
G: 29/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Arşiv.
Arşiv.

Şair, düşünür ve fikir adamı Sezai Karakoç’un doğumunun 92’nci yılı dolayısıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteği ve Ankara Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen “Uluslararası Sezai Karakoç Sempozyumu”nun açılışı Sebilürreşad Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapıldı.

Açılışta konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sezai Karakoç’un 88 yıllık yaşamında sadece haysiyetli bir ömür sürdürmenin gayesiyle hareket ettiğini belirterek, “Neye inanıyorsa onu söyledi, nasıl inanıyorsa öyle yaşadı. Her daim hakikatin peşinde oldu. Hakikati söylemenin bedeli ne olursa olsun o bedeli ödemekte hiçbir zaman tereddüt etmedi” dedi. İki gün sürecek sempozyumun bugünkü oturumuna ise Sezai Karakoç’un mezun olduğu Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ev sahipliği yapacak.



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