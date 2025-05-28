Filistin'i konu alan Oscar'lı 'No Other Land' Eskişehir'de gösterilecek

Filistinli yönetmen Basel Adra ve İsrailli yönetmen Yuval Abraham tarafından çekilen belgesel, Batı Şeria’daki Masafer Yatta bölgesinde yaşayan Filistinli toplulukların yaklaşık 20 yıldır maruz kaldığı zorla yerinden edilme sürecine tanıklık ediyor. Film, bu süreci yalnızca belgelemiyor; aynı zamanda dostluk, direniş ve hakikat arayışı etrafında şekillenen ortak bir vicdani çağrıya dönüşüyor.

Belgeselin merkezinde, Basel Adra’nın kendi köyünün yıkımına dair yaşadığı kişisel deneyimler yer alıyor. Adra ve Abraham’ın ortak yönetmenliği, izleyiciyi hem tanıklığa hem de birlikte yaşam ihtimaline dair güçlü bir düşünceye davet ediyor.

No Other Land, 2024 yılında Berlin Film Festivali’nde kazandığı ödülün ardından uluslararası alanda büyük yankı uyandırmış, 2025 Oscar Ödülleri’nde En İyi Belgesel Film dalında aday gösterilmişti. 2024’ün en çok ödül alan ve eleştirmenlerce övgüyle karşılanan belgesel filmlerinden biri olmasına rağmen, Gidecek Yer Yok (No Other Land), ele aldığı konu nedeniyle ABD’de hiçbir dağıtımcı tarafından kabul edilmemişti.

Bu dikkat çekici yapım, aynı zamanda The New York Times tarafından,“Bu, görmenizi istemedikleri bir film” başlığıyla özel olarak haberleştirilmişti.Söz konusu yazıda, belgeselin yalnızca sanatsal başarısıyla değil, ifade özgürlüğüne ve gerçekliğe dair oluşturduğu rahatsızlıkla da gündeme geldiği vurgulanmıştı.

Başarılı yapım, özellikle İsrail’de yoğun siyasi ve toplumsal tepkilere yol açtı. Filmin yönetmenleri baskı, sansür girişimleri ve doğrudan hedef gösterilmelere maruz kaldı. İsrail Maliye Bakanı’nın kamu desteklerinin kesilmesi yönündeki çağrısı ve sosyal medyada yürütülen karalama kampanyaları, filmin etkisini ve mevcut “tek taraflı anlatıya” karşı oluşturduğu tehditi açıkça ortaya koydu.

Bu yıl festivalin Orta Doğu Sineması bölümünde No Other Land’in yanı sıra, bölgeden 5 etkileyici film daha sinemaseverlerle buluşacak: 200 Metre (2020), Büyük Gelen Palto (2013), İdol (2015), Sıfır Noktasından (2024), Güneşin Çocukları (2020) ve Serçelerin Şarkısı (2008) Orta Doğu’nun farklı seslerini ve gerçekliklerini Eskişehir’e taşıyacak.



