Filistin'i konu alan Oscar'lı 'No Other Land' Eskişehir'de gösterilecek

No Other Land, 2024 yılında Berlin Film Festivali’nde kazandığı ödülün ardından uluslararası alanda büyük yankı uyandırmış, 2025 Oscar Ödülleri’nde En İyi Belgesel Film dalında aday gösterilmişti. 2024’ün en çok ödül alan ve eleştirmenlerce övgüyle karşılanan belgesel filmlerinden biri olmasına rağmen, Gidecek Yer Yok (No Other Land), ele aldığı konu nedeniyle ABD’de hiçbir dağıtımcı tarafından kabul edilmemişti.