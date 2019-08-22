Hayat Karamanın Ulu Camisi yüzyıllardır ayakta
KÜLTÜR SANAT

Karaman'ın Ulu Camisi yüzyıllardır ayakta

Karaman'ın Akçaşehir beldesinde Karamanoğulları Beyliği tarafından 1200'lü yıllarda yaptırılan ve şehirdeki tek hünkar mahfili olan Ulu Cami görenleri etkiliyor.

Haber Merkezi AA
Ulu Cami
Ulu Cami

Karaman'ın Akçaşehir beldesinde Karamanoğulları Beyliği'nce 1200'lü yıllarda yaptırılan ve kentteki tek hünkar mahfili olan Ulu Cami hala dimdik ayakta duruyor.

Bölgede ibadete açık, en büyük cami olan Ulu Cami'nin kitabesi olmadığı için ne zaman yapıldığı net bilinmiyor. Karamanoğlu Beyliği döneminde yaptırılan camide, aynı anda 800 kişi ibadet yapabiliyor.

Kesme taştan kare planlı inşa edilen caminin mihrabı, zengin stalaktit süslemesiyle dikkati çekiyor. Tavanın mihrap önüne rastlayan bölümünde renkli ve tezhipli bir göbek bulunuyor. Ahşap tavanın değişik bölümleri, orijinal kalem işi desenleri yapıya ayrı bir hava katıyor. Son cemaat yeri 6 yığma sütun üzerine oturan camiyi, çok sayıda yığma sütun ve kemer ayakta tutuyor.

Kadın mahfilinin ön cephesinde, sundurma şeklinde dizayn edilen ahşap işlemeli hünkar mahfili ise camiyi daha da değerli kılıyor. Karaman'da tek hünkar mahfili olan cami, bu özelliğiyle de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Bölgedeki en önemli tarihi yapı

Akçaşehir Belediye Başkanı Hikmet Yirşen, yaptığı açıklamada, asırlardır ayakta duran caminin, beldelerinin göz bebeği olduğunu söyledi.

Yirşen, yapının 1986 ve sonrasında çoğunlukla, orijinaline sadık kalınarak ufak tefek restorasyonla bugüne ulaştığına dikkati çekerek, caminin, bölgedeki en önemli tarihi yapılardan biri olduğunu belirtti.

Yirşen, "Kesme taştan yapılan caminin tavanı, ardıç ağaçlarıyla kaplı. Bu ardıçlar ilk yapımında kullanılan ardıçlar. Hala aynı sağlamlıkta duruyor. Hocanın vaaz verdiği hutbe, pencere, dolap, şimdi kadınların namaz kıldığı ikinci kat ahşaptan yapılmış. Bunlar orijinal haliyle duruyor. Caminin duvarlarında ve tavandaki ahşap kirişlerde kalem işi desen ve yazılar var. Ahşap kirişlerin kenarlarına kalemle Allah'ın 99 adı yazılmış. Bu işlemeler ve oymalar bize o zamandaki ahşap ve işleme sanatının ne kadar gelişmiş olduğunu anlatıyor" diye konuştu.

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Cami ziyaretçilerini bekliyor

Karaman'daki hiçbir camide hünkar mahfilinin olmadığına dikkati çeken Yirşen, "Bozkırın ortasındaki bir kasabada bu kadar büyük ve önemli bir caminin olması, beldemizin tarihte de önemli bir merkez olduğunun göstergesidir. Karaman'a gelenler, bu bölgeden geçenler, camimizi ziyaret etsinler" dedi.

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