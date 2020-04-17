Hayat Karantina günlerinde Googlea en çok ne sorduk Ekmek tarifi ve tıraş makinesi ilk sırada
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Karantina günlerinde Google'a en çok ne sorduk: Ekmek tarifi ve tıraş makinesi ilk sırada

Google Arama Trendleri Raporu, koronavirüs salgınında insanların anlık, günden güne değişen ve yeni edindiği alışkanlıkları gözler önüne serdi. 30 Mart–5 Nisan günleri arasında yapılan aramaları kapsayan veriler, karantina döneminde internette en çok nelerin arandığını gösteriyor. Rapora göre pandemi günlerinde Türkiye’de “tıraş makinesi” “uzaktan eğitim” ve “ekmek tarifi” aramaları artış gösterdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Google Arama Trendleri Raporu, tüketici davranışlarının analiz edilmesini sağlıyor. Koronavirüs salgınında da insanların anlık, günden güne değişen ve yeni edindiği alışkanlıkları gözler önüne serdi. 30 Mart–5 Nisan günleri arasında yapılan aramaları kapsayan verilerini rapor haline getiren Google, karantina döneminde internette en çok nelerin arandığını gösteriyor.

Almanlar kendi saçını kesti, İngilizler evcil hayvanlarını ihmal etmedi

Koronavirüs günlerinde kişisel bakım ve evcil hayvan bakımı için işin uzmanlarına gidilemediğinden, farklı coğrafyalarda farklı çözümler üretildi. Arama trendlerine göre, Birleşik Krallık’ta “tırnak bakım seti” ve “köpek bakım kiti” aramaları yükselişe geçti. Almanya “kendi kendine saç nasıl kesilir?”in cevabını merak ederken, Türkiye’de “tıraş makinesi” aramalarında artış yaşandı.

Google Arama Trendleri Raporu'nu açıkladı: Türkler ekmek tarifini Almanlar saç kesimini sordu
FOTOĞRAF 10
Title
Google Arama Trendleri Raporu, tüketici davranışlarının analiz edilmesini sağlıyor. Koronavirüs salgınında da insanların anlık, günden güne değişen ve yeni edindiği alışkanlıkları gözler önüne serdi.
Title
30 Mart–5 Nisan günleri arasında yapılan aramaları kapsayan verilerini rapor haline getiren Google, karantina döneminde internette en çok nelerin arandığını gösteriyor.
Title
Koronavirüs günlerinde kişisel bakım ve evcil hayvan bakımı için işin uzmanlarına gidilemediğinden, farklı coğrafyalarda farklı çözümler üretildi.
Title
Arama trendlerine göre, Birleşik Krallık’ta “tırnak bakım seti” ve “köpek bakım kiti” aramaları yükselişe geçti
Title
Almanya “kendi kendine saç nasıl kesilir?”in cevabını merak ederken, Türkiye’de “tıraş makinesi” aramalarında artış yaşandı.
Title
Covid-19, gündelik ev işlerini de etkiledi. Dışarıdan yemek siparişlerinin azaldığı bu dönemde insanlar evde yemek yapma becerilerini geliştirmeye çalışıyor. Türkiye’de “ekmek tarifi” ve “derin dondurucu”, İtalya’da “basit kurabiyeler” ve Almanya’da “maya yapımı” aramalarında artış görüldü.
Title
Google aramalarından elde edilen verilere göre, 30 Mart haftasında Türkiye'de yapılan aramalarında “açık mı?”, sorusu ön plana çıkarken, Güney Afrika en çok “temel hizmetler”i aradı. Almanya ise donanım mağazalarının hala açık olup olmadığı konusuyla ilgilendi.
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Eğitimin evden devam etmesi kararıyla birlikte Türkiye’de “uzaktan eğitim” aramaları yükselişe geçti.
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Formda kalmaya özen gösteren insanlar ise sporla ilgili aramalar yaptı. İngiltere'de “masa tenisi masası” ve “basketbol potası” Almanya’da ise YouTube’da “günlük spor sınıfları” aramaları arttı.
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Google SMB Premier Partnerı EG Bilişim Teknolojileri CEO’su Gökhan Bülbül, Google Arama Trendleri hakkında “Yapılan aramalar ülkeler bazında değişiklik gösteren tüketici alışkanlıklarına yönelik bilgi sahibi olmamızı sağlıyor. Google Arama Trendleri üzerinden tüketici davranışlarındaki değişim izlenebilir, artan talepler tespit edilebilir ve bu taleplere uygun hizmetler üretilebilir. Değişen şartların oluşturduğu yeni talepleri takip eden ve hızlı aksiyon alan sektör oyuncuları, rekabette avantajlı konuma gelecek” açıklamasında bulundu.
Google Arama Trendleri Raporu'nu açıkladı: Türkler ekmek tarifini Almanlar saç kesimini sordu
Google Arama Trendleri Raporu, koronavirüs salgınında insanların anlık, günden güne değişen ve yeni edindiği alışkanlıkları gözler önüne serdi. 30 Mart–5 Nisan günleri arasında yapılan aramaları kapsayan veriler, karantina döneminde internette en çok nelerin arandığını gösteriyor. Rapora göre pandemi günlerinde Türkiye'de “tıraş makinesi” “uzaktan eğitim” ve “ekmek tarifi” aramaları artış gösterdi.


Ekmek tarifi ve derin dondurucu aramaları arttı

Covid-19, gündelik ev işlerini de etkiledi. Dışarıdan yemek siparişlerinin azaldığı bu dönemde insanlar evde yemek yapma becerilerini geliştirmeye çalışıyor. Türkiye’de “ekmek tarifi” ve “derin dondurucu”, İtalya’da “basit kurabiyeler” ve Almanya’da “maya yapımı” aramalarında artış görüldü.

Türkiye'de evde kalış yüzde 17 arttı: İşe yüzde 45 daha az gidildi
HAYAT
Türkiye'de evde kalış yüzde 17 arttı: İşe yüzde 45 daha az gidildi

Türkiye mağazaların açık olduğunu merak etti

Google aramalarından elde edilen verilere göre, 30 Mart haftasında Türkiye'de yapılan aramalarında “açık mı?”, sorusu ön plana çıkarken, Güney Afrika en çok “temel hizmetler”i aradı. Almanya ise donanım mağazalarının hala açık olup olmadığı konusuyla ilgilendi.

İngilizler masa tenisine yöneldi

Eğitimin evden devam etmesi kararıyla birlikte Türkiye’de “uzaktan eğitim” aramaları yükselişe geçti. Formda kalmaya özen gösteren insanlar ise sporla ilgili aramalar yaptı. İngiltere'de “masa tenisi masası” ve “basketbol potası” Almanya’da ise YouTube’da “günlük spor sınıfları” aramaları arttı.

Tüketici alışkanlıklarındaki değişimi dikkate alan şirketler kazanacak

Google SMB Premier Partnerı EG Bilişim Teknolojileri CEO’su Gökhan Bülbül, Google Arama Trendleri hakkında “Yapılan aramalar ülkeler bazında değişiklik gösteren tüketici alışkanlıklarına yönelik bilgi sahibi olmamızı sağlıyor. Google Arama Trendleri üzerinden tüketici davranışlarındaki değişim izlenebilir, artan talepler tespit edilebilir ve bu taleplere uygun hizmetler üretilebilir. Değişen şartların oluşturduğu yeni talepleri takip eden ve hızlı aksiyon alan sektör oyuncuları, rekabette avantajlı konuma gelecek” açıklamasında bulundu.

Dünyada en az toplu taşıma kullanan ülke İspanya oldu
FOTOĞRAF 10
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Google, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından dolayı sosyal mesafe ve ev karantinası uygulamalarının yoğunlaştırıldığı bu dönemde, insanların hareketlilik aktivitelerini gösteren bir rapor yayımlamıştı.
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Covid-19 Topluluk Hareketliliği raporu, koronavirüs ile mücadele etmeyi amaçlayan uygulamalar sonrası değişen toplumsal hareketliliği gözler önüne sermişti.
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Rapora göre, alışveriş ve eğlence alanlarını en az kullanan ülkeler, topluluk hareketliliğindeki yüzde 94’lük düşüş ile İspanya ve İtalya oldu. Salgın nedeniyle alışveriş ve eğlence alanlarına daha seyrek giden Türkiye’nin topluluk hareketliliği yüzde 75 düştü.
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ABD ise topluluk hareketlerindeki yüzde 47’lik düşüş oranıyla alışveriş ve eğlence alanlarına görece daha çok gidiyor.
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Rapora göre, toplu taşıma kullanımını en aza indiren ülke, topluluk hareketliliğindeki yüzde 88 gerileme ile İspanya olurken, hareketlilik oranı yüzde 51 olarak açıklanan ABD pandemi günlerinde toplu taşımayı en yoğun kullanan ülkeler arasında yer alıyor. Türkiye’nin toplu taşıma kullanımındaki hareketlilik oranı ise yüzde 71.
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Bahar aylarını gelmesiyle park ve bahçelerde vakit geçirmek cazip gibi görünse de mevcut durum bu hevesi bir süre daha ertelemek gerektiğine işaret ediyor. Bu konuya en çok duyarlılık gösteren ülke, salgından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İtalya oldu.
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Park alanlarındaki hareketliliği yüzde 90 oranında düşen İtalya’yı yüzde 89 ile İspanya ve yüzde 82 ile Fransa takip ediyor.
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İş yerlerindeki hareketlilik oranlarının da yer aldığı rapora göre, İspanya’nın işe gitme oranı yüzde 64 düştü. Türkiye’nin iş yerlerindeki hareketliliği yüzde 45 azalırken, Hollanda yüzde 35’lik hareketlilik oranıyla en fazla işe giden ülke olarak raporda yer aldı.
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Karantinada market ve eczanelere gitmek kimi zaman zorunlu hale gelse de mümkün olduğunca az evden çıkmak riski minimuma indirmenin anahtarı durumunda. Bu konuda en temkinli ülke ise market ve eczane kullanımını yüzde 85 düşüren İtalya. Türkiye’nin market ve eczane kullanımında ise yüzde 39 azalma olduğu görülüyor.
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Rapora göre 16 Şubat-29 Mart tarihlerinde ev karantinasını ve izolasyonu en fazla uygulayan ülke, evde kalma oranı yüzde 24 artan İtalya oldu. İspanya’nın yüzde 22 ile ikamet edilen yerlerde kalma oranı yükselirken Türkiye’nin evde kalma oranı yüzde 17 yükseldi.
Dünyada en az toplu taşıma kullanan ülke İspanya oldu
Google dünyanın koronavirüs karnesini açıkladı. Alışveriş ve eğlence alanlarına en çok ABD vatandaşları gitti. Hollanda işe en çok giden ülkeyken, evde en çok kalan ülke İtalya oldu. En az toplu taşıma kullanan ülke ise İspanya.

Yandex'ten çarpıcı arama analizleri: Düşüş olsa da eczaneler en çok aratılan oldu
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Yandex Navigasyon, İstanbul'da 29 Şubat - 1 Nisan tarihleri arasında kaydedilen verileri analiz ederek şu bilgilere ulaştı:
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Dönemin koşullarına bağlı olarak Yandex Navigasyon'da yapılan aramalarda yaşanan düşüşten en çok restoranların ve lokantaların etkilendiği görüldü.
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29 Şubat - 1 Nisan tarihleri arasında geçen bir aylık zaman içerisinde restoranların ve lokantaların arama yoğunluğu Mart ayının ilk iki haftası ortalaması ile karşılaştırılınca yüzde 89 oranında azaldı.
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Zorunlu ve günlük ihtiyaçlar için eczaneler, nöbetçi eczaneler ve market aramalarında ise trend yine aşağı doğru olsa da düşüş oranı diğer sosyal nedenlerle yapılan aktivitelere göre daha farklı gerçekleşti.
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Eczanenöbetçi eczane aramalarındaki düşüş oranı, yine Mart ayının ilk iki haftasına göre yüzde 46 olarak kaydedildi.
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Eczane kategorisinde farklı olarak salgının başladığı hafta ve hafta sonu trendi, normal zamanlarla benzerlik gösterdi.
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Market aramalarındaki düşüş ise yüzde 61 olurken, özellikle son haftalarda bu kategorideki aramaların standart bir seyirde ilerlediği görüldü.
Yandex'ten çarpıcı arama analizleri: Düşüş olsa da eczaneler en çok aratılan oldu
Türkiye'de koronavirüs salgınının yaygınlaşmasıyla insanlar evlerine kapanırken, yollardaki trafik yoğunluğunda da büyük oranda azalma meydana geldi. Yandex Navigasyon'da yapılan aramalar, yaşanan düşüşü çarpıcı oranlarla gözler önüne serdi.


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