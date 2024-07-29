Kardeş ülkenin şairi kitaplarını imzaladı

İslam toplumlarında "ahlak filozofu", "mutasavvıf filozof" ve "felsefe fakihi" gibi isimlerle anılan Taha Abdurrahman bir süredir Türkiye’de ve Ankara ile İstanbul’da verdiği konferanslar hayli ilgi gördü. "Mütefekkir bütün kalbiyle düşünürken müfekkir bir çıkar ilişkisi üzerinden düşünür" diyerek mütefekkirin daima kalbiyle ve geçmişe bakarak düşündüğünü savunan Abdurrahman’a göre teori-pratik, söz-eylem, iman-amel çiftlerini birbirinden ayırmak, kimi zaman İslâm düşünce geleneğinde de izlerine rastlanan bir şeydir. Abdurrahman, İstanbul’daki “Müslümanca Düşünmek Nasıl Olur? Tefkir ve Tefekkür" başlıklı konferansında, Batı felsefesine ahlaktan sapma eleştirisi getirerek İslami esaslar üzerine bina edilmiş bir felsefe kurmayı amaç edindiğini bir kez daha vurguladı. Günümüzde ahlaki yıkım ve bozgunculuğa rağmen, İslami üzerine felsefe kurmayı şiar edinen Taha Abdurrahman, İslâm düşünce geleneğinden birçok isme, konu ve ekole ilişkin titiz okuma ve değerlendirmelerinin yanında, klasik ve modern batı düşüncesine ilişkin oldukça yetkin analizler sunuyor. Hazırladığımız derleme analizde, konuşmacı olduğu konferanslara gençlerin yoğun ilgi göstermesiyle de dikkatleri üzerine çeken Müslüman Filozof Taha Abdurrahman’ın düşünce dünyasından izler bulacaksınız.