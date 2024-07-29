|
Hayat

Kardeş ülkenin şairi kitaplarını imzaladı

Azeri şair Huraman Muradova'nın Gülnar Yayınları tarafından yayınlanan "Ay Laçın Can Laçın" kitabının imza günü ve takdimi Türk Edebiyatı Vakfının Sultanahmet'teki merkezinde gerçekleştirildi.

04:00 - 29/07/2024 Pazartesi
Güncelleme: 02:40 - 29/07/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Huraman Muradova'nın imza ve takdim günü.
Huraman Muradova'nın imza ve takdim günü.

Etkinlikte konuşan Huraman Muradova, şiirin kendisi için varlığın bir aynası olduğunu söyledi. Şiirin aynı zamanda hissettiklerinin sesi olduğunu anlatan Azerbaycanlı şair, "Benim Türk dünyasına karşı sevdamın bir yansımasıdır. Kardeş Türkiye'deyim ve bu kitap benim için kardeşliğin bir yoludur. Ben de sizlere bu kitap vesileleriyle Azerbaycan'ın selamını getirdim" dedi. Program, Muradova'nın kitaplarını imzalamasıyla sona erdi.


Çağın Müslümanlarına özgüven aşılayan filozof: Taha Abdurrahman

İslam toplumlarında "ahlak filozofu", "mutasavvıf filozof" ve "felsefe fakihi" gibi isimlerle anılan Taha Abdurrahman bir süredir Türkiye’de ve Ankara ile İstanbul’da verdiği konferanslar hayli ilgi gördü. "Mütefekkir bütün kalbiyle düşünürken müfekkir bir çıkar ilişkisi üzerinden düşünür" diyerek mütefekkirin daima kalbiyle ve geçmişe bakarak düşündüğünü savunan Abdurrahman’a göre teori-pratik, söz-eylem, iman-amel çiftlerini birbirinden ayırmak, kimi zaman İslâm düşünce geleneğinde de izlerine rastlanan bir şeydir. Abdurrahman, İstanbul’daki “Müslümanca Düşünmek Nasıl Olur? Tefkir ve Tefekkür" başlıklı konferansında, Batı felsefesine ahlaktan sapma eleştirisi getirerek İslami esaslar üzerine bina edilmiş bir felsefe kurmayı amaç edindiğini bir kez daha vurguladı. Günümüzde ahlaki yıkım ve bozgunculuğa rağmen, İslami üzerine felsefe kurmayı şiar edinen Taha Abdurrahman, İslâm düşünce geleneğinden birçok isme, konu ve ekole ilişkin titiz okuma ve değerlendirmelerinin yanında, klasik ve modern batı düşüncesine ilişkin oldukça yetkin analizler sunuyor. Hazırladığımız derleme analizde, konuşmacı olduğu konferanslara gençlerin yoğun ilgi göstermesiyle de dikkatleri üzerine çeken Müslüman Filozof Taha Abdurrahman’ın düşünce dünyasından izler bulacaksınız.



#edebiyat
#şair
#şiir
#Huraman Muradova
#Azerbaycan
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Kim Milyoner Olmak İster sorusu: Hangisi mühendis değildir?