Hayat Kardeşini kaybeden Alişan mezarlıktan ayrılmıyor Son halini görenler kahroldu
AKTÜEL

Kardeşini kaybeden Alişan mezarlıktan ayrılmıyor: Son halini görenler kahroldu

Koronavirüs nedeniyle kardeşini kaybeden Alişan'ın son hali görenleri duygulandırdı. Her gün sabah akşam kardeşinin mezarına gidip dua eden Alişan, cenazaden bu yana sürekli kardeşini ziyaret ediyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kardeşini kaybeden Alişan mezarlıktan ayrılmıyor: Son halini görenler kahroldu
Alişan, kardeşinin cenaze töreninde gözyaşlarına boğulmuştu

Şarkıcı Alişan'ın kardeşi ve aynı zamanda menajerliğini yapan 41 yaşındaki Selçuk Tektaş, geçtiğimiz günlerde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Tektaş kılınan cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.

Ünlü sanatçı Alişan'ın acı günü: Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonla görüşerek taziyelerini iletti
GÜNDEM
Ünlü sanatçı Alişan'ın acı günü: Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonla görüşerek taziyelerini iletti

ALİŞAN CENAZE TÖRENİNDE GÖZYAŞLARINA BOĞULMUŞTU

Kardeşinin tabutunun başından bir an olsun ayrılmayan Alişan, taziyeleri kabul ederken de ayakta durmakta güçlük çekmişti. Kardeşinin cenaze bilgilerinin anons edildiğini duyan Alişan, Selçuk Tektaş'ın adının okunduğu anda gözyaşlarına boğularak tabuta sarılmıştı.


Son yolculuğuna Feriköy Mezarlığı'nda uğurlanan Selçuk Tektaş'ı o günden beri yalnız bırakmayan Alişan, her gün kardeşinin mezarı başına giderek dua ediyor.

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş son yolculuğuna uğurlandı
HAYAT
Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş son yolculuğuna uğurlandı
Abone Ol Google News
Mezarlıktan ayrılmıyor

Mezarlıktan ayrılmıyor

Kardeşini kaybeden Alişan'ın son hali görenleri duygulandırdı.
Çıkmaza sürükleniyoruz

'Çıkmaza sürükleniyoruz'

Korona ile mücadelenin en önemli isminden aşı karşıtlarına tepki.
LGS yerleştirme sonuçları açıklandı

Milletvekili dokunulmazlıkları askıya alındı.
Pasaport tehdidi!

Pasaport tehdidi!

​Kıbrıslı Türklere yönelik yaptırımlara hazırlanıyor.
Nişantaşı'nda lüks sağlıkla buluşuyor

Nişantaşı'nda lüks sağlıkla buluşuyor

''Lüksün ötesinde'' bir yaklaşımla sunulan Nişantaşı Koru

​Müslüman dünyanın temsili yok.

Kılıçdaroğlu, ​mülteci düşmanlığını partisinin temel hedefi haline getirdi.

​El-Bab'da 2 şehit verilen saldırının detayları öğrenildi.
Memleketinize<br>hoş geldiniz

Memleketinize
hoş geldiniz

Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu yaşanıyor.
Bursa'da<br>TIR dehşeti

Bursa'da
TIR dehşeti

​Gaz pedalı takılı kalınca 30 km sonra durabildi.
Herkes Uludağ'da onu arıyordu

Herkes Uludağ'da onu arıyordu

​Üç gün sonra Gülefer Boynukısa'dan güzel haber geldi.

​Prof. Dr. Adıgüzel, 1927'de yapılan ilk nüfus sayımına dikkat çekti.
Fransa ve İsrail <br>arasında Pegasus krizi

Fransa ve İsrail
arasında Pegasus krizi

​Macron, telefon ve numarasını değiştirdikten sonra izahat ve resmi açıklama istedi.
AFAD’ın hızı yüzlerce kişiyi kurtardı

AFAD’ın hızı yüzlerce kişiyi kurtardı

​Sel ve heyelan öncesinde alınan tedbirler olası can kayıplarını önledi.
Bayram bitti mesai başladı

Bayram bitti mesai başladı

Megakentte araç trafiği ve vatandaş yoğunluğu yaşanıyor.
Tunus'taki darbe girişiminden sonra Gannuşi'den açıklama: Hükümet görevinin başında
Dünya

Tunus'taki darbe girişiminden sonra Gannuşi'den açıklama: Hükümet görevinin başında

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, "ülkenin içinde bulunduğu olağanüstü koşulları" ileri sürerek meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını belirtti. Said, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını açıkladı. Darbe girişiminin ardından Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi Lideri Raşid el-Gannuşi, demokratik olarak seçilmiş parlamento ve hükümetin halen görevinin başında olduğunu belirtti.
Altın fiyatları düşüşte
Ekonomi

Altın fiyatları düşüşte

Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para sorusu binlerce vatandaşın gündemini meşgul ediyor. Pandeminin ilk döneminden beri hareketlenme içerisinde olan altındaki hareketlilik sürüyor. Koronavirüs salgınından direkt olarak etkilenen sarı metaldeki düşüş devam ederken piyasalar bu yönde hareketleniyor. Son dönemde gram fiyatının 500 TL'nin altında seyreden altın gelen son dakika haberine göre bugün sabah saatlerinde 496 TL'den işlem görüyor. Peki 26 Temmuz 2021 Bugün Kapalıçarşı'da gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Yarım altın ve cumhuriyet altını fiyatı kaç TL? İşte son rakamlar...
TÜBİTAK 128 personel alacak
Ekonomi

TÜBİTAK 128 personel alacak

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezinde (BİLGEM) 128 personel istihdam edilecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.