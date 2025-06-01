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Kazak şairi Abay Kunanbay doğum yıl dönümünde rahmetle yâd edildi

Kazak şairi Abay Kunanbay doğum yıl dönümünde rahmetle yâd edildi

20:311/06/2025, Pazar
G: 1/06/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Kazak şairi Abay Kunanbay, doğumunun 180. yılında rahmetle yâd edildi
Kazak şairi Abay Kunanbay, doğumunun 180. yılında rahmetle yâd edildi

Kazakistan edebiyatının kurucusu olarak kabul edilen şair Abay Kunanbay, doğumunun 180. yılında sevenleri tarafından İstinye Üniversitesinde düzenlenen programla yâd edildi. Programa Kazakistan'ın Türkiye Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev, Kazakistan'ın İstanbul Başkonsolosu Nuriddin Amankul ve Şair Abay Kunanbay Anadolu Lisesi yöneticileri katıldı.

Kazak edebiyatının öncüsü, şair ve düşünür Abay Kunanbay’ın doğumunun 180. yılı, 2025 yılı boyunca Kazakistan başta olmak üzere birçok ülkede çeşitli etkinliklerle anıldı.

Bu bağlamda İstanbul İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü'nde de Abay’ın kültürel mirası saygıyla yâd edildi.

Şair Abay’ın şiirleri üzerine kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediyeleri takdim edildi. Ayrıca öğrenciler, Kazakistan gezisiyle de ödüllendirildi.

Programda Abay’ın birbirinden güzel şiirleri ve türküleri dombralar eşliğinde okundu. Yöresel elbiselerin sergilendiği etkinlikte, Kazakistan'a özel halk oyunları da icra edildi.

Abay Kunanbay Kimdir?

Abay Kunanbay, 1845 yılında Kazakistan'ın Semey bölgesinde doğmuş, 1904 yılında da hayata gözlerini kapamış önemli bir Kazak şairi, düşünürü, halk aydını ve kültür adamıdır.

Asıl adı İbrâhim olup Kazaklardaki isim kısaltma âdetinden dolayı Abay (dikkatli, uyanık) ismiyle anılan şair, ilk şiirlerini Arap, Fars ve Türk edebiyatının eserlerinden esinlenerek yazmaya başlamıştır.

Ruslara karşı halkı uyarmak, Abay'ın kendi milletine karşı hissettiği bir sorumluluğun sonucudur. Bu duygularla kaleme aldığı "Kara Sözler" ise Türkistan coğrafyasında büyük ses getirmiştir.

#Abay Kunanbay
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