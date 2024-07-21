Kazılarla İstanbul'un tarihi yeniden yazılacak

İstanbul’un tarihine ışık tutan kazılarda bugüne kadar Helenistik döneme ait mezar ile çoklu mezar, döküm atölyesi, Osmanlı dönemine ait çeşme, Bizans döneminde yapılan ayazma ve İkinci Dünya Savaşı zamanında kurulan sığınak bulundu. İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürü Rahmi Asal, alandaki kazıya Bölge Koruma Kurulu kararıyla 2018’de başladıklarını belirterek, “O kararla alana girdiğimiz günden bugüne, yaklaşık 100 bin metrekarelik bir alanda arkeolojik kazı çalışması yapıldı, çoğunluğu Doğu Roma ve Bizans diyebileceğimiz mimari kalıntılar ortaya çıkarıldı” dedi. Asal, kazı projesinde 2018’den bu yana birçok değişikliğe gidildiğinin altını çizerek, şu bilgileri verdi: “2018’de başladığımız proje, arkeolojik kalıntıların bulunması ve revizyonlar sebebiyle ister istemez uzadı. Arkeolojik çalışmaların devamında bazı alanlarda çıkan özellikle mimari değere sahip kalıntılar, inşa edilecek demiryoluna denk gelmesi sebebiyle yerinde belli ölçülerde kesilerek bir başka noktaya nakledildi. Sadece arkeolojik sebeplerle revizeler olmuyor. Teknik sebeplerle de aslında normalde hedeflediğimiz sürede çalışmayı bitiremedik. Daha önceki röportajlarımızda ‘Çalışmanın yüzde 90’ı bitti. Arkeolojik çalışmalar tamamlanmak üzere.’ dememe rağmen, bahsettiğim sebeplerden, bugüne kadar çalışma devam etti. Eğer bir aksilik olmaz, proje değişikliğine gidilmezse aslında alanda arkeolojik çalışmalarımızın bugünkü koşullarda yüzde 90’ını tamamladık diyebiliriz.”