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“Kelime-i Tevhid" hat eserleri sergisi Ankara'da sanatseverlerle buluşuyor

Albayrak Grubu tarafından geleneksel hale getirilen ve her yıl usta hattatlar tarafından özenle hazırlanan Hat Eserleri Sergisi, bu yıl “Kelime-i Tevhid” temasıyla sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Dördüncü durağı Ankara olan sergi, 26 Nisan - 13 Mayıs tarihleri arasında Gençlik ve Spor Bakanlığı Sergi Alanı’nda ziyaretçilerini bekliyor.

13:25 . 8/05/2023 Monday
Yeni Şafak
Albayrak Grubu'nun düzenlediği "Kelime-i Tevhid" hat eserleri sergisi Ankara'da

Albayrak Grubu'nun düzenlediği "Kelime-i Tevhid" hat eserleri sergisi Ankara'da

Albayrak Grubu, sosyal sorumluluk bilinciyle ön plana çıkardığı kültür sanat çalışmalarına, hat sanatını sahiplenerek katkı sağlıyor. 9 yıldır düzenlediği Hat Eserleri Sergisi, hat sanatının gelişimine ve ilerlemesine büyük imkan sunarken, her yıl binlerce insanı yepyeni eserlerle buluşturuyor. Kıymetli hattatların büyük gayretleri ve günler süren çalışmaları neticesinde ortaya çıkan eserler, bu yıl da büyük ilgi görüyor.

Geçtiğimiz yıl “İman Ayetleri” temasıyla oluşturulan sergi, bu yıl “Kelime-i Tevhid” konulu ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerden oluşuyor. İslam’ın simgesi bir sözcüğü klasik anlayışın dışında yeni yorumlarla buluşturan eserler, 13 usta hattatın özgün yaklaşımlarını ve klasik anlayışın dışındaki arayışlarını konu alıyor.

Kelime-i Tevhid Hat Sergisi Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda sergileniyor

Açılışı AKM’de gerçekleşen “Kelime-i Tevhid Hat Sergisi”, sonrasında Üsküdar Nevmekân Sahil ve Balıkesir’e konuk olmuştu. Hat sanatına yıllarını veren usta hattatların tecrübe ve birikimlerini gençlerle buluşturma amacı taşıyan serginin dördüncü durağı ise Ankara oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı Sergi Alanı'nda sergilenen eserler, 26 Nisan - 13 Mayıs tarihleri arasında ziyarete açık olacak.

Sergiyi hazırlayan sanatçılar arasında Seyid Ahmet Depeler, Davut Bektaş, Savaş Çevik, Osman Özçay, Abdurrahman Depeler, Hakan Arslan, Mehmed Özçay, Sami Naddah, Şahryanşah Siracuddin, Casim Muhammed Mirac, Mustafa Parıldar, Muhammed Yaman ve Serkan Selalmaz yer alırken, projenin koordinatörlüğünü İbrahim Şengül üstleniyor.

Proje Koordinatörü İbrahim Şengül, Kelime-i Tevhid Sergisi için “İslam Sanatının ilerleyişinde genç kardeşlerimize ulaşmanın bir şubesi olarak, Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde sergimizi açmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Serginin açılmasına vesile olan Sayın Gençlik ve Spor Bakanımızın bizi davet etmesi, bizim için çok önemliydi. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Gençlere ve genç sanatkâr adaylarına ne kadar dokunabilirsek; geleneksel sanatlarımız da yüzyıllar boyu ilerlemeye ve gelişmeye o kadar devam edecektir.” ifadelerini kullandı.

Serginin dijital versiyonu “ketebe.org'da” yer alıyor

İslam kültürünün ayrılmaz bir parçası olan hat sanatı, Albayrak Grubu öncülüğünde ilgi duyan herkese ulaştırılmaya çalışılıyor. Geçmiş yıllar da dâhil olmak üzere tüm eserler, sergiyi ziyarete gelemeyen sanatseverler için "ketebe.org" adresinden incelenebiliyor. Dünyanın en detaylı İslam sanatları portalı olan “ketebe.org” binlerce sanatçıya ve sanat eserine ev sahipliği yapıyor.


Albayrak Grubu'nun düzenlediği Kelime-i Tevhid Hat Eserleri Sergisi AKM'de açıldı
Albayrak Grubu'nun düzenlediği Kelime-i Tevhid Hat Eserleri Sergisi AKM'de açıldı

Albayrak Grubu'nun 9 yıldır devam ettirdiği ve her yıl farklı bir temanın seçildiği Hat Eserleri Sergisi, İstanbul Beyoğlu'ndaki Atatürk Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu. Seçkin hattatların klasik anlayışın dışında yeni tarzlarla yorumlayarak yazdıkları “Kelime-i Tevhid" temalı 13 hat eserinin yer aldığı serginin açılışı dün akşam yapıldı. Kur'an-ı Kerim tilâvetiyle başlayan açılışa Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu üyeleri Nuri Albayrak, Mustafa Albayrak ve Mesut Albayrak, Albayrak Grubu CEO'su Ömer Bolat, Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, Albayrak Medya Dijital Yayınlar Genel Müdürü Ömer Karaca, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş ile İstanbul İl Kültür Müdürü Coşkun Yılmaz katıldı.



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#Kelime-i Tevhid
#Hat Eserleri Sergisi
#Ankara
#Gençlik ve Spor Bakanlığı Sergi Alanı
#Kelime-i Tevhid Hat Eserleri Sergisi
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