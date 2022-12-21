Sözlerin en güzeli: Albayrak Hat Eserleri Sergisi AKM'de

Albayrak Grubu'nun 9 yıldır devam ettirdiği ve her yıl farklı bir temanın seçildiği Hat Eserleri Sergisi, İstanbul Beyoğlu'ndaki Atatürk Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu. Seçkin hattatların klasik anlayışın dışında yeni tarzlarla yorumlayarak yazdıkları “Kelime-i Tevhid" temalı 13 hat eserinin yer aldığı serginin açılışı dün akşam yapıldı. Kur'an-ı Kerim tilâvetiyle başlayan açılışa Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu üyeleri Nuri Albayrak, Mustafa Albayrak ve Mesut Albayrak, Albayrak Grubu CEO'su Ömer Bolat, Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, Albayrak Medya Dijital Yayınlar Genel Müdürü Ömer Karaca, İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, İstanbul İl Kültür Müdürü Coşkun Yılmaz, Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, Zeytinburnu Kaymakamı Ercan Turan, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ile Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir katıldı.

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Hat Eserleri Sergisi'nin açılış kurdelesini Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu üyeleri Nuri Albayrak, Mustafa Albayrak ve Mesut Albayrak, Albayrak Grubu CEO'su Ömer Bolat, Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, Albayrak Medya Dijital Yayınlar Genel Müdürü Ömer Karaca, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş ile İstanbul İl Kültür Müdürü Coşkun Yılmaz birlikte kesti.

ALBAYRAK’A TEŞEKKÜR

Serginin açılışında konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hat sanatının en güzel işlenme alanının Kur’an-ı Kerim mushafları olduğunu belirterek “Bizim hat sanatımızın en güzel görüldüğü yer tabii ki Kur’an-ı Kerim’dir. Allah’ın kelamı Kur’an-ı Kerim’dir. 1200 sene öncesinden beri bize hatla yazılan nüshaları var” dedi. Allah’ın en büyük yaratıcı olduğuna işaret eden Erbaş, şunları kaydetti:

“İnsan kendisine baksa vücudunun her zerresinde Cenab-ı Hakk’ın yüceliğini, güzelliğini görecek. Onun için Peygamber Efendimiz buyurmuş ki; ‘Allah güzeldir güzeli sever…’ İşte İslam medeniyetinde güzelin yeri Allah’ın cemaline atıfla ortaya konan bir şeydir. Bu yüzden hattatlarımız, tezyinatla ilgili sanatçılarımız ve musikişinaslarımız, ne kadar sanat dalı varsa hepsinin güzelliği, Allah’ın güzelliğine atfen yapılması, aynı zamanda bir tefekkürdür. Albayrak Grubu’nun Cenabı Hakk’ın cemalini hatırlatacak güzel sanatların en önemlilerinden birisi olan hat sanatının güzelliklerini burada sergilemesi bizim için çok önemli. Medeniyetimiz için çok önemli, gelecek nesillere örnek olması açısından çok önemli. Seçmiş olduğu tema, mümin olmanın birinci şartı ‘Lâ ilâhe illallah Muhammeden Rasulüllah…’ Sözlerin en güzeli… Biz Kelime-i Tevhid’in yazıldığı o levhaları okuduğumuz zaman en mübarek zikri de yapmış oluyoruz. ‘Zikirlerin en faziletlisi La İlâhe İllallahtır’ buyuruyor Efendimiz (SAV), buna da vesile olunuyor.”

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Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Nuri Albayrak, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’a bir hat eseri hediye etti.

KUR’AN İSTANBUL’DA YAZILDI

Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

‘Kur’an-ı Kerim Mekke’de indi, Mısır’da okundu, İstanbul’da yazıldı’ diyoruz ya. İslam medeniyetinin en güzel sanatlarından birisinin oluşmasına bizim sanatkârlarımız vesile oldu, İstanbul’da yazıldı. Cenabı Hakk’ın yüceliğinin sanatla gösterilmesi, atfen de olsa yapılması bizim öteki dünyamızın en önemli yönlerinden birisidir. Bu vesileyle Albayrak Grubu’nun gerçekleştirmiş olduğu bu serginin hayırlara vesile olmasını yüce Rabbimizden niyaz ederiz.”

KATKI VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Albayrak Grubu CEO’su Prof. Dr. Ömer Bolat ise bir gelenek haline getirdikleri Hat Eserleri Projesi’nin bu yıl 9’uncusunu gerçekleştirdiklerini ifade ederek, “Grubumuz, İslam hat sanatında devamlılığı sağlamak gibi oldukça anlamlı bir misyonu üstlenmiştir. Değerli hattatlarımız bu yıl da İslam’ın simgesi bir sözcüğü, akaidin temeli olan Kelime-i Tevhid’i konu olarak belirlemiş, klasik anlayışın dışında yeni yorumlarla eserlerini icra etmişlerdir. İslam medeniyetinin ayrılmaz bir parçası olan bu güzel sanatımızı yaşatmayı ve geliştirmeyi, hat sanatçılarımızı da teşvik etmeyi gaye edinen bu projeyi gelecek yıllarda da devam ettirmeyi bir görev addediyoruz” şeklinde konuştu.

Sergi, 4 Ocak’a kadar ziyarete açık olacak.

Dijital sergi ketebe.org’da

Albayrak Hat Eserleri Sergisi’nin “Kelime-i Tevhid” konulu 2023 eserleri, geçmiş yıllardaki eserlerle birlikte ketebe.org’da yer alıyor. Hat eserlerinin dijital arşivinin bulunduğu sitede eserlerin yazım ve teknik bilgileriyle birlikte hattatların hayat hikayeleri de yer alıyor. Bunun yanı sıra dünyanın en detaylı İslam sanatları portalı olan ketebe.org 800 yıl öncesinden günümüze 3.000’e yakın sanatkâra ve seçilmiş binlerce sanat eserine ev sahipliği yapıyor.

2022’de 13 yerde sergilendi

13 usta hattatın çalışmalarından oluşan hat eserleri, “Kelime-i Tevhid”in geçtiği ayet-i kerime ve hadis-i şerifleri konu ediniyor. Geçtiğimiz yıl teması “Ey iman edenler” olan ve 13 ayrı yerde sergilenen Hat Eserleri Sergisi binlerce kişiye ulaşmıştı.

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