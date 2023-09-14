Kelime-i Tevhid Sergisi Taşkent’te: Türkiye sınırlarını aştı

Albayrak Grubu’nun İslam medeniyetinin ortak çatısını sanatsal faaliyetlerle güçlendirmek amacıyla başlattığı ve 9 yıldır devam eden Hat Eserleri Sergisi, Özbekistan’a konuk oldu. İslam sanatına gönül veren yeteneklere ulaşmanın yanında medeniyetin zenginliğini de gözler önüne sermeyi amaçlayan sergi, 12-23 Eylül tarihleri arasında Taşkent Sanat Galerisi’nde hat sanatına ilgi duyan sanatseverleri bir araya getirdi.





25 FARKLI ESER VAR

Her yıl farklı bir temayla açılan sergide, bu yıl Kelime-i Tevhid teması işlendi. İstanbul, Balıkesir, Ankara, Trabzon, Erzurum, Kayseri ve Gaziantep’teki sanatseverlerle buluşan sergi, şimdi ise gönül coğrafyalarına uzandı. Türkiye’de kat ettiği 6 bin 350 km yolun ardından İslamiyet Kültürü’nün izini sürecek 25 farklı eser, farklı kültürleri İslam Birliği çerçevesinde ortak bir paydada buluşturdu. “Ey İman Edenler” temasıyla hazırlanan eserler, usta hattatların özgün yorumlarını içeriyor.





KÜLTÜREL BAĞLAR GÜÇLENECEK

Serginin açılışına Türkiye Özbekistan Büyükelçisi Olgan Bekar, Albayrak Medya Satış Pazarlama Genel Müdürü Abdullah Hanönü, TİKA Taskent Koordinatörü Ali Rıza Tezcan, Özbekistan Kültür Bakan Danışmanı Shavkatjon Zokirjonovich, Özbekistan Gazetecilik ve Kitle İletişim Üniversitesi Rektörü Herzodxon Qudratxo’ja, Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri ve Albayrak Grubu Teknoloji Koordinatörü Erdal Nalbant katıldı.





YOLCULUĞUMUZ BAŞLADI

Serginin 9 yıldır İslam’ın kadim şehirlerindeki sanatseverlerle buluştuğunu belirten Albayrak Medya Satış ve Pazarlama Müdürü Abdullah Hanönü, “Bu yıl TİKA iş birliğiyle Özbekistan ile başlayan yolculuğumuz, İslamiyet’in izleriyle döşeli sanatımızı yaşatmak için yurt dışında başlangıç noktamız oldu” dedi.





Milli gururumuz TİKA

170’e yakın ülkede 30 binin üzerinde proje ve faaliyet yürüten TİKA, köklü tarihinden emanet aldığı kardeşlik ve dayanışma ruhunu daha fazla insana ulaştırmak için çıktığı yolda 30 yılı geride bıraktı. Türk Cumhuriyetler başta olmak üzere diğer ülkelerle güçlü iş birliği tesis etmek için kurulan TİKA, Türkiye’nin istikrarlı büyümesi ve uluslararası alanda artan etkisi neticesinde bugün 5 kıtada faaliyet yürütüyor. TİKA’nın 61 ülkede 63 ofisi bulunuyor.



