Ketebe çocuk kitapları sahnelere giriş yapıyor

Ketebe Çocuk, kültür ve sanata damga vuracak projelerle öne çıkıyor.
Kültür ve sanat sezonu, yeni dönemine birbirinden başarılı işlerle başlamaya hazırlanıyor. Bu yıl Ketebe Çocuk, kültür ve sanata damga vuracak projelerle öne çıkmayı planlıyor. Yayınevine ait "Renkli Çoraplı Kuzgun" Kitabı, artık sahnelerde de çocukların gözdesi olacak. Ketebe Çocuk Tiyatrosu, 7 Ekim tarihinde Altunizade Kültür ve Sanat Merkezi'nde prömiyerini yapacak. Oyun, çocukların büyük bir ilgiyle izleyeceği renkli anlar, eğlenceli danslar ve hayvanlara olan sevgiyi güçlendirecek kurgusuyla ebeveynlerden tam not almayı hedefliyor.
Ketebe çocuk gelecekte daha fazla çocuğa ulaşmayı hedefliyor
Yaklaşık dört yıl önce yayın hayatına başlayan Ketebe Çocuk, şimdiye kadar 123 kitap yayımladı. Her kitap, çocukların hayal gücüne farklı katkılar sunmayı amaçlıyor. Kitapların kurduğu dünyalar, artık Ketebe Çocuk Tiyatrosu ile çocukların karşısına çıkacak. Çocuklar, okuyup bağ kurdukları karakterleri canlı izleme fırsatı bulacak. Ketebe Çocuk'un çocuklara açtığı bu alan, sanatın gücünü çocuklara aktaracak. Çocuklar, okudukları karakterlerle tanışarak akılda kalan ve hatıralarda iz bırakan deneyimler yaşayacaklar.
"Renkli Çoraplı Kuzgun" gelecek nesillere dostluğun birleştirici gücünü anlatacak
"Renkli Çoraplı Kuzgun" oyunu, renkli caddenin eğlenceli sakinlerini geleceğin çocuklarıyla buluşturuyor. Menesse'nin mahallesinde yaşayan Kurbağa, Ayıcık, Kaplan ve Uğurböceği gibi hayvanlar, mahallenin en sevilen dostları oluyorlar. Kuzgun ise yeni bir yer ve yeni arkadaşlar aramak için mahalleye geliyor. Oyun, her birimizin farklılığının zenginlik olduğunu vurgulayarak bağ kurmanın önemini anlatıyor. Ebeveynlerin bile keyifle izleyeceği "Renkli Çoraplı Kuzgun" oyunu, günün sonunda çocukların da yeni dostluklar kurmasına yardımcı oluyor.