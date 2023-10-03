Ketebe çocuk kitapları sahnelere giriş yapıyor

“Çocukların kitapta tanıdığı karakterleri ve hayal dünyalarında canlandırdıkları dünyayı sahnede görmeleri onlar için unutulmaz bir deneyim olacak. ‘Renkli Çoraplı Kuzgun’ kitabını ilk okuduğumuzda biz de aynı heyecanla, hayal gücümüzle bir dünya kurduk. Ne mutlu ki bu projemizle hayal ettiğimiz dünya şimdi geleceğin çocuklarına unutulmaz bir deneyim sunacak. Dilerim edebiyatın ve sanatın gücünü buluşturan projeler gelecekte daha da artar"