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Ketebe'ye 'Yılın Yayınevi' ödülü

Anadolu Yayıncılar Federasyonu tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen Anadolu Medya Ödülleri törenininde Albayrak Grubu bünyesindeki Ketebe Yayınevi de 'Yılın Yayınevi' ödülüne layık görüldü. Albayrak Grubu Satınalma ve Pazarlama Genel Müdürü Abdullah Hanönü, grup adına ödülü Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

14:28 - 6/06/2024 jeudi
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Albayrak Grubu Satınalma ve Pazarlama Genel Müdürü Abdullah Hanönü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Albayrak Grubu Satınalma ve Pazarlama Genel Müdürü Abdullah Hanönü.

Tören sonrası konuşan Albayrak Grubu Satınalma ve Pazarlama Genel Müdürü Abdullah Hanönü, “2018’de başladığımız yolculukta bugün altı yılı doldurduk ve yaklaşık bin kitabı aşan bir serimizde yayın hayatına damgamızı vurduk. Ketebe yayınları Aliya İzzet Begoviç, Cengiz Aytmatov, Kemal Tahir ve Cahit Zarifoğlu başta olmak Türkiye ve dünyadan pek çok yazarın eserlerini okuyucuyla buluşturdu” ifadeleri kullandı.


ÖDÜLÜ OKUYUCULARA İTHAF EDİYORUZ

Hanönü şunları kaydetti:

“Bizim için çok özel bir gün çünkü bu ödülü Cumhurbaşkanımızın elinden aldık. Çok mutluyuz. Biz 6 yıl içerisinde çok önemli işler başarırken, 'daha yeni başladık' diyor, 'daha nice başarılara imza atacağımız günler yakındır' diyoruz. Biz bu ödülü aslında okullarımız için aldık. Gerek yazılı gerekse sosyal medyada bizi takip eden kitaplarımıza teveccüh gösteren bütün okurlarımıza ithaf ediyoruz.”

#Ketebe
#Anadolu Medya Ödülleri
#Albayrak Grubu
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