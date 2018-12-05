Hayat Kim Milyoner Olmak İsterin 1 milyonluk bilinemeyen soruları
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Kim Milyoner Olmak İster'in 1 milyonluk final soruları​

Kim Milyoner Olmak İster'in 1 milyonluk bilinemeyen soruları

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen ve en uzun soluklu yarışma programlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster'in bazı final sorularını çözebilen henüz çıkmadı. İşte o sorular...

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Kim Milyoner Olmak İster'i ünlü oyuncu Murat Yıldırım sunuyor.
Kim Milyoner Olmak İster'i ünlü oyuncu Murat Yıldırım sunuyor.

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasını izlemeyen neredeyse yoktur. Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yarışmalarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster'de kimisi ilk soruda elendi, bazı yarışmacılar yüksek ödüller kazandı. Televizyon başında izleyenler "Ben bilirdim o soruyu" dedi.

Birçok kişinin son soruyu göremediği yarışmanın 10 final sorusunu sizin için derledik:

1. Atatürk'ün çok sevdiği atının ve köpeğinin isimleri neydi?

A. Yiğit ve Kont

B. Sakarya ve Fox

C. Anadolu ve Çakır

D. Devrim ve Çakır

2. Türkiye Cumhuriyeti'nin 4. Başbakanı Dr. Refik Saydam hangi hastalığa karşı geliştirdiği aşıyla tıp literatürüne geçmiştir?

A. Kolera

B. Dizanteri

C. Tifüs

D. Çiçek

3. Dede Korkut'un Türk Destanları'nın özgün kopyaları hangi iki kentte bulunmaktadır?

A. Dresden Vatikan

B. Londra Budapeşte

C. Lizbon Roma

D. Paris Varşova

4. Yedi renkten oluşan gökkuşağının ortasındaki renk hangisidir?

A. Yeşil

B. Kırmızı

C. Lacivert

D. Mor

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5. Her 100 yılda 7 cm yere yaklaşan Pisa Kulesi hangi yöne doğru eğilmektedir?

A. Doğu

B. Batı

C. Kuzey

D. Güney

6. Hangi ünlü, üniversite mezunudur?

A. Kadir İnanır

B. Yılmaz Erdoğan

C. Tarkan Tevetoğlu

D. Bülent Ecevit

7. Türkiye'nin hapis cezası alan ilk bilgisayar korsanı kimdir?

A. Tamer Şahin

B. Burak Çağlar

C. Tolga Bilge

D. Mahir Arabul

8. Ülkemizde 'Devlet Sanatçısı' unvanını ilk alan isim kimdir?

A. Cemal Reşit Rey

B. Ahmet Adnan Saygun

C. Yıldız Kenter

D. Cüneyt Gökçer

9. Aspirinin ham maddesi olan ağaç hangisidir?

A. Sığla

B. Söğüt

C. Gülibrişim

D. Çobanpüskülü

10. Hangi ünlünün ikizi yoktur?

A. Adile Naşit

B. Süheyl Uygur

C. Kofi Annan

D. Gökhan Özoğuz

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