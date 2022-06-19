​“Kısa’dan Hisse” artık bir festival

Festival, 7-12 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek. Genç Öncüler Gençlik ve Spor Derneği tarafından düzenlenen festivalin ön değerlendirme jürisinde ise bu yıl dört farklı isim bulunuyor. Sinema yazarı ve öğretim görevlisi Döndü Toker, yönetmen Ömer Dişbudak, gazeteci ve yönetmen Ali Demirtaş ile geçtiğimiz yıl Kısa’dan Hisse Kısa Film Festivali’nde Bir Nehir Kıyısında adlı filmiyle Birincilik Ödülü’nü kazanan yönetmen Muhammed Furkan Daşbilek bu yıl festivale başvuran tüm filmleri titizlikle izleyecek. Özgün ve özgür kısa filmleri sinemaseverlerle buluşturarak, genç yeteneklerin sinema sektörüne kazandırılmasını amaçlayan film günlerinin festival olarak yoluna devam edecek olması yenilikleri de beraberinde getiriyor. Festivalin İstanbullular için daha da ulaşılabilir olması adına bu yıl gösterimler hem Avrupa hem de Anadolu yakasında eş zamanlı olarak gerçekleşecek. Aynı zamanda engelli bireyler için erişilebilir özel gösterimler yapılacak. Filmler bu gösterimlerde ayrıntılı alt yazı ve sesli betimleme ile sinemaseverlerin karşısına çıkacak. Gerçekleştireceği etkinliklerde gençleri önceleyen etkinlik, yine gençler için “Gençlerin Gözünden Sinema” isimli bir kitapla genç sinemacıları sevindirecek. Gençlerin sinemaya bakış açısını anlatacak bu kitap, Kısa’dan Hisse Kısa Film Festivali’ni diğer film festivallerinden ayıran bir özellik olarak öne çıkıyor.

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