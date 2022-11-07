‘Kısmet’ tüm kadınların: Türk dünyası filmleriyle güçlenecek

Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa’nın ev sahipliği yaptığı 2. Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali’nin galası önceki akşam gerçekleşti. Bu yıl 17 ülkeden 52 eserin katıldığı festivale, Türk devletlerinin bakanları ve birçok önemli isim iştirak etti. 24 filmin yarıştığı festivalde, beş kategorileride 16 ödül dağıtıldı. Özbekistan’dan Dilmurod Masaidov’un yönetmenliğini yaptığı “Kadının Kısmeti”, “En İyi Film” seçildi. Festivale “Hayat Galiba Güzeldir” filmiyle katılan Azerbaycan’dan Vagif Mustafayev, “En İyi Yönetmen Ödülü”nün sahibi oldu. “En İyi Senaryo Ödülü”nü ise “Bağlılık Hasan” filmiyle Semih Kaplanoğlu kazandı.

VEFA ÖDÜLLERİ İKİ USTAYA

Belgesel Film’de birinciliğe Özbekistan’dan Furkat Usmanov, layık görüldü. “En İyi Kadın Oyuncu” Kırgızistan’dan Kalipa Tashtanova, “En İyi Erkek Oyuncu” ise Kazakistan’dan Kayrat Kemalov oldu.

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Özbekistan’dan Yulduz Rajabova, “TÜRKSOY Özel Ödülü"nü aldı. “Türk Kültürüne Katkı Ödülleri”, festivalin açılış filmi olan “Kurmancan Datka-Dağların Kraliçesi” filminin yönetmeni Kırgızistan’dan Sadyk Sher-Niyaz’a, Türkmen Film Birliği Başkanı Arslan Eyeberdiev’e, Özbekistan’dan Rano Shodiyeva’ya, Kazakistan’dan Kanat Torebay’a ve Türkiye’den Mehmet Bozdağ'a verildi. “Vefa Ödülleri”, Türk sinemasının usta oyuncusu Türkan Şoray ile usta yönetmen Osman Sınav’a takdim edildi.

Törende Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2023’te Şuşa’da düzenlenecek “Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali”nin sembolü olan Turna Kuşu Heykeli’ni, Azerbaycan Kültür Bakanı Anar Karimov’a takdim etti. Anadolu Ateşi’nin de bir performans sergilediği tören, Azerbaycanlı sanatçı Azerin’in performansıyla son buldu.

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Terörün açtığı yaralar

Film, Özbekistan Cumhurbaşkanı’nın emriyle 2019 yılı mayıs ayında Suriye’de bir kampta tutulan Özbek vatandaşlarının iadesini konu alıyor. Feruza isimli kadının; abilerinin ve eşinin DEAŞ’a katılması üzerine Rusya, İran ve Suriye’de yaşadıkları zorlukları anlatıyor. Başrol oyuncusunun memleketine dönene kadar başından geçen acılar ve Özbekistan başta olmak üzere bölge ülkelerinin terörle mücadelesi filmin konusunu şekillendiriyor.

‘KISMET’ TÜM KADINLARIN

En İyi Film Ödülü’nü kazanan Özbekistanlı yönetmen Dilmurod Masaidov, tören sonrası sorularımızı cevapladı. 2019 yılında “Kokand Rüzgarı (Qo’qon Shamoli)” filminin çekimleri sırasında gittiği kampta gördükleri üzerine “Kadının Kısmeti”ne başladığını söyleyen yönetmen Masaidov, “Kamplardaki insanların halini senaryolaştırdık. Gördüklerinizin büyük bir kısmı gerçek hikayelerin yansıması. Suriye’den kaçarak gelen kadınlarla konuştum, onların yaşadıklarından esinlendim. 2019 senesinde senaryo yazmaya başladık, bu sene eylül ayında da filmi bitirdik” diye konuştu.

Türk dünyası filmlerine hakim olan kayıp, acı ve gözyaşı Masaidov’un filminde de vardı. Türk coğrafyasından farklı filmlerin ne zaman çıkacağını sorduğumuz yönetmen “Türk dünyasının istikbaliyle birlikte filmlerinin dili de yükselecek ve güzelleşecek. Türk dünyası güçlendikçe, Taşkent, Armutlu ve Korkut Ata Festivallerinde daha güzel filmler göreceğiz” dedi.

Yönetmen, izlediği filmler arasında Azerbaycan’ın “Hayat Galiba Güzeldir” filminin ödülü kazanacağını düşündüğünü söyleyerek şunları aktardı: “Filmim gösterilirken, çaktırmadan salona girdim. Bir köşede, insanların izleyişini gözlemledim. Yanımda oturan üç Türk kadın, filmi izlerken ağladı. Bir kadın olarak yaşananları anladılar, kendi sorunları olarak kabul ettiler. Şunu anladım; Kısmet, sadece başroldeki kadının değil tüm kadınlarındı.”

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