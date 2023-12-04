“Kitap Artı” ile kitaplar herkes için

Kültür ve Turizm Bakanlığı 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında işitme ve görme engellilere yönelik bir mobil uygulama hayata geçirdi. “Kitap Artı” uygulaması, işitme engelli çocuklar ve gençlerin kitap okuma alışkanlıklarının gelişimine katkıda bulunmayı amaçlıyor. Aplikasyon sayesinde işitme engellilerin küçük yaşlardan itibaren verimli bir şekilde okuma becerisi edinmeleri sağlanacak. İşaret dili öğrenmek isteyenlere de hizmet verecek şekilde tasarlanan uygulamada, sertifikalı uzman işaret dili çevirmenleri tarafından çevrilen video kitaplar yer alacak. Kültür ve Turizm Bakanlığının “Herkes İçin Kitap” sloganıyla hizmete sunduğu uygulamadaki seslendirilen kitaplardan görme engelliler de yararlanacak.