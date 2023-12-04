|
Hayat

“Kitap Artı” ile kitaplar herkes için

Kültür ve Turizm Bakanlığı 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında işitme ve görme engellilere yönelik bir mobil uygulama hayata geçirdi.

04:00 - 4/12/2023 Pazartesi
Güncelleme: 02:24 - 4/12/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Kitap Artı.
Kitap Artı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında işitme ve görme engellilere yönelik bir mobil uygulama hayata geçirdi. “Kitap Artı” uygulaması, işitme engelli çocuklar ve gençlerin kitap okuma alışkanlıklarının gelişimine katkıda bulunmayı amaçlıyor. Aplikasyon sayesinde işitme engellilerin küçük yaşlardan itibaren verimli bir şekilde okuma becerisi edinmeleri sağlanacak. İşaret dili öğrenmek isteyenlere de hizmet verecek şekilde tasarlanan uygulamada, sertifikalı uzman işaret dili çevirmenleri tarafından çevrilen video kitaplar yer alacak. Kültür ve Turizm Bakanlığının “Herkes İçin Kitap” sloganıyla hizmete sunduğu uygulamadaki seslendirilen kitaplardan görme engelliler de yararlanacak.





#Kitap Artı
#Kültür ve Turizm Bakanlığı
#Dünya Engelliler Günü
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
SGK personel alımı yapılacak! Alım için kadrolar duyuruldu! İşte başvuru şartları...