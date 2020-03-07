Hayat Kitap fuarlarından çekilen Ketebeden Ankarada dev buluşma Gençler uzun kuyruklar oluşturdu
YENİ ŞAFAK KİTAP EKİ

Kitap fuarlarından çekilen Ketebe’den Ankara’da dev buluşma: Gençler uzun kuyruklar oluşturdu

Yayımladığı nitelikli eserlerle adından sıkça söz ettiren Albayrak Medya bünyesindeki Ketebe Yayınları, Ankara'nın en büyük kitapçısı Liman Kitap Kahve'de yazar ve okur buluşması yaptı. Ketebe yazarları İhsan Fazlıoğlu, İsmail Kılıçarslan ve Furkan Çalışkan’ın katıldığı etkinliğe Ankaralı kitapseverlerin ilgisi yoğun oldu. Gençlerin yoğun katılım gösterdiği programı değerlendiren İsmail Kılıçarslan, “Mini Ketebe fuarı denedik ve aldığımız sonuçlar da çok heyecan vericiydi" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ketebe Yayınları ile Liman Kitap tarafından hayata geçirilen programa gençler yoğun ilgi gösterdi.
Ketebe Yayınları ile Liman Kitap tarafından hayata geçirilen programa gençler yoğun ilgi gösterdi.

Albayrak Medya bünyesindeki Ketebe Yayınevi yazarları Ankara'da Liman Kitap Kahve'de okuyucularıyla buluştu.

HEDEF DAHA ÇOK OKUYUCUYA ULAŞMAK

Yayımladığı nitelikli eserlerle adından sıkça söz ettiren Ketebe Yayınları, Ankara'nın en büyük kitapçısı Liman Kitap Kahve'de 28 Şubat-8 Mart tarihleri arasında yüzde 35+3 indirim kampanyasını hayata geçirdi. Ketebe Yayınları ile Liman Kitap tarafından hayata geçirilen programda, kitap fuarı organizasyonlarının yüksek maliyetleri yerine kitap fiyatlarında indirimler yaparak kitapların daha çok okuyucuya ulaşması hedefleniyor.

Ketebe yazarları sevenleriyle buluştu: Gençlerden yoğun ilgi
FOTOĞRAF 17
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Ketebe yazarları İsmail Kılıçarslan, Furkan Çalışkan ve İhsan Fazlıoğlu söyleşi programında okuyucularıyla bir araya geldi. Söyleşinin ardından yazarlar kitaplarını imzaladı.
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Söyleşi ve imza programına yoğun katılım vardı. Katılımcıların büyük çoğunluğunu gençlerin oluşturması dikkat çekti.
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Ketebe yazarları sevenleriyle buluştu: Gençlerden yoğun ilgi
Albayrak Medya bünyesindeki Ketebe Yayınevi yazarları Ankara'da Liman Kitap Kahve'de okuyucularıyla buluştu.






KİTAPLARINI İMZALADILAR

Etkinlikler boyunca yapılacak büyük indirimlerin yanı sıra imza günleri, okur-yazar buluşmaları ve söyleşilerle Ankara’nın kültür sanat hayatının nabzı Liman Kitap’da attı. Dün Ketebe yazarları İsmail Kılıçarslan, Furkan Çalışkan ve İhsan Fazlıoğlu söyleşi programında okuyucularıyla bir araya geldi. Söyleşinin ardından yazarlar kitaplarını imzaladı.

GENÇLERDEN YOĞUN İLGİ

Söyleşi ve imza programına yoğun katılım vardı. Katılımcıların büyük çoğunluğunu gençlerin oluşturması dikkat çekti.

MİNİ KETEBE FUARI DENEDİK

İsmail Kılıçarslan, "Ankara benim entelektüel ilgi bakımından Türkiye'de en önemsediğim şehirlerden biri. Ketebe Yayınları çok güzel bir etkinlik yapmış. Mini Ketebe fuarı denedik ve aldığımız sonuçlar da çok heyecan vericiydi" ifadelerini kullandı.

KİTAPEVLERİ ŞEHİRLERİN HAFIZASI

Furkan Çalışkan, da "Nasıl kitaplar insanların hafızasıysa kitapevleri de şehirlerin hafızası oluyor. Çünkü yazarlar okuyucularıyla kendi yazma serüvenleri içerisinde yeri var. Geriye dönüp baktığımızda hepimizin yazarlık döneminde sevdiği yazarlarla tanışma anlarımızda kitapevi başrolde olur. Ketebe Yayınları olarak Türkiye'deki önemli kitapevleriyle iş birliği yürütmeye çalışıyoruz. Çünkü biz kitabı üretmenin bir tarafındaysak kitapevleri de bir tarafında" diye konuştu.

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