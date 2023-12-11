Köle işçi olarak çalıştırılan milyonlarca Doğu Türkistanlı için harekete geçtiler: İnsanlık dışı uygulamayı durdurun

Doğu Türkistan'daki farkındalığı artırmak ve ilgili olaylara ilişkin görüş, tavır ve tutumunu kamuoyuna göstermek için etkinlikler, faaliyetler, programlar ve projeler gerçekleştiren, Uluslararası Doğu Türkistan STK'lar Birliği, Dünya İnsan Hakları Gününde, işgalci Çin tarafından toplama kamplarına hapsedilen Doğu Türkistanlılar için seferber oldu. UDTSB, kültürleri ve dini özgürlükleri kısıtlanarak, köle işçi olarak çalıştırılan milyonlarca Doğu Türkistanlının hakları için Çin’in Doğu Türkistan’daki insanlık dışı uygulamalarının durdurulması çağrısında bulundu.

Uluslararası Doğu Türkistan STK'lar Birliği'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

Uluslararası Doğu Türkistan STK’lar Birliği olarak Dünya İnsan Hakları Gününde, işgalci Çin tarafından toplama kamplarına hapsedilen, kültürleri ve dini özgürlükleri kısıtlanarak, köle işçi olarak çalıştırılan milyonlarca Doğu Türkistanlının haklarını talep ediyor ve Çin’in Doğu Türkistan’daki insanlık dışı uygulamalarının durdurulması çağrısında bulunuyoruz.

10 Aralık Dünya insan hakları günü.

Uluslararası Doğu Türkistan STK’lar Birliği olarak Dünya İnsan Hakları Gününde, işgalci Çin tarafından toplama kamplarına hapsedilen, kültürleri ve dini özgürlükleri kısıtlanarak, köle işçi olarak çalıştırlan milyonlarca Doğu Türkistanlının… pic.twitter.com/hHIYNe9crQ — Uluslararası Doğu Türkistan STK'lar Birliği (@udtsb) December 10, 2023

Uluslararası Doğu Türkistan STK'lar Birliği kimdir?

Uluslararası Doğu Türkistan STK'lar Birliği, Doğu Türkistan'ı milli kimliğini ve değerlerini muhafaza etmeyi hedefleyen, ortak çaba ve sorumluluk duygsuyla dünya genelinde Doğu Türkistan davasını yürüten bir organizasyondur.

Uluslararası Doğu Türkistan STK'lar Birliği'nin kuruluş amacı nedir?

Doğu Türkistan sivil toplum kuruluşlarını temsil eden ve dünyanın dört bir yanında üyeleri bulunan Uluslararası Doğu Türkistan STK'lar Birliği'nin kuruluş amacı;





Sivil diplomasi, insan hakları çalışmaları, siyasi aktiviteler, kültürel ve insani yardım yoluyla, uluslararası normlara uygun bir Türkistan'ın tarihi, siyasi ve bölgesel bağımsızlığını, ulusal değerlerini ve temel çıkarlarını savunmak için meşru yollar aramak.





Doğu Türkistan topluluğunda birlik ve beraberliği oluşturmak için diasporadaki Doğu Türkistan örgütlerine dayanışma ve birlikte hareket etme imkânı veren bir platform oluşturmak.





Doğu Türkistan diasporası için özgürlük, refah, fikri zenginli ve sürdürülebilirliği esas alan sosyal, kültürel, akademik ve eğitimsel faaliyetler yapmak.







