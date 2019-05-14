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AKTÜEL

Komşu komşunun külüne muhtaç sözünün sırrı bu müzede

Komşuluk ilişkilerinin önemini anlatan "Komşu komşunun külüne muhtaçtır" atasözünün sırrı Gaziantep'teki Emine Göğüş Mutfak Müzesi'nde açığa çıkıyor.

Haber Merkezi IHA
&quot;Küllük&quot; olarak bilinen bölme.
"Küllük" olarak bilinen bölme.

Komşuluk ilişkilerinin önemini ifade eden "Komşu komşunun külüne muhtaçtır" sözünün sırrı Gaziantep'teki Emine Göğüş Mutfak Müzesi'nde çözülüyor. Ziyaretçilerin ilk etapta dikkatini çekmeyen bölme, müze görevlilerinin anlatımının ardından ise en dikkat çeken yerler arasına giriyor. Tarihi bir konağa kurulan mutfak müzesini gezenler, konağın mutfak bölümünde bulunan ve "Küllük" adı verilen bölümü ilgiyle inceliyor.

Neden külüne muhtaç denmiş?

Ziyarete gelenler, müzede eski dönemlerden günümüze kadar ulaşan mutfak eşyası, araç ve gereçlerinin yanı sıra o dönemde kullanılan ocaklar, ocaklardan çıkan küllerin biriktirildiği küllüğü de görme imkanı buluyor.

Atasözünün doğuşu Müze görevlileri, eski dönemlerde kullanılan ve mutfaklarda bulunan taş ocaklardaki yemeklerin pişirilmesi amacıyla yakılan ateşlerden çıkan küllerin ise temizlik ve bağ bahçede kullanılmak üzere evlerin yine mutfaklarında bulunan "küllük" olarak bilinen bölmelerde biriktirildiğini anlatıyor.

  • İnsanların o dönemlerde bol miktarda bulunabilen külleri, ihtiyaç anında ise bulamamaları nedeniyle birbirlerinden istediğini anlatan görevliler, ihtiyaçlarını komşularının yardımıyla da olsa giderebildiklerini ifade ediyor.

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