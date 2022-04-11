Komutanı şehit Yusuf Avan’ı övgüyle takdim etmişti: Attığını vurur
Adana'daki trafik kazasında şehit olan Uzman Çavuş Yusuf Avan, memleketi Osmaniye’de toprağa verildi. Cenazeye katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehidin tabutunu taşıdı. Şehit Avan, Bakan Soylu’nun kışla ziyareti sırasında komutanı tarafından “attığını vurur” diye tanıtılmıştı.
Adana’nın Kozan ilçesinde dün Mustafa Ç. yönetimindeki otomobille çarpışıp takla atan Kozan Jandarma Komutanlığı’na ait minibüste bulunan 28 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Avan şehit oldu. Avan'ın cenazesi, Adana’daki törenin ardından memleketi Osmaniye’nin Düziçi ilçesindeki Merkez Camii’ne getirildi.
BAKAN SOYLU DA KATILDI
Burada düzenlenen törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, milletvekilleri, belediye başkanları, askeri erkan, kent protokolü, babası Adem Avan, eşi Cennet Avan, çocuğu Mesude Irmak Avan (2), kız ve erkek kardeşleri ile vatandaşlar katıldı.
DUALARLA TOPRAĞA VERİLDİ
Şehidin babası Adem Avan, oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutunun önüne konulan sandalyeye oturup gözyaşı döktü. Minik kızı Mesude Irmak ve yakınlarıyla cenaze törenine gelen şehidin eşi Cennet Avan’ı yakınları güçlükle ayakta tutabildi.
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KOMUTANI ÖVGÜYLE BASHETMİŞTİ
Şehit Avan, Bakan Soylu’nun kışla ziyareti sırasında komutanı tarafından “attığını vurur” diye tanıtılmıştı.