Komutanı şehit Yusuf Avan’ı övgüyle takdim etmişti: Attığını vurur

Tam 15 bin kibrit çöpünden yaptığı camiye 27 yıldır gözü gibi bakıyor

Küçükçekmece'de camcılık yapan Ali Yaslıçimen, 1995 yılında Yenibosna Aksa Camii'nin inşaatından esinlenerek, bir buçuk yılda 15 bin kibrit çöpü ve 10 bin parça hasırdan cami maketi yaptı. Yaslıçimen, cami maketine tam 27 yıldır gözü gibi baktığını söylüyor.