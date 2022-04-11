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Hayat Komutanı şehit Yusuf Avanı övgüyle takdim etmişti Attığını vurur
AKTÜEL

Komutanı şehit Yusuf Avan’ı övgüyle takdim etmişti: Attığını vurur

Adana'daki trafik kazasında şehit olan Uzman Çavuş Yusuf Avan, memleketi Osmaniye’de toprağa verildi. Cenazeye katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehidin tabutunu taşıdı. Şehit Avan, Bakan Soylu’nun kışla ziyareti sırasında komutanı tarafından “attığını vurur” diye tanıtılmıştı.

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Haber Merkezi Diğer
Komutanı şehit Yusuf Avan’ı övgüyle takdim etmişti: Attığını vurur
Şehit Avan, Bakan Soylu’nun kışla ziyareti sırasında komutanı tarafından “attığını vurur” diye tanıtılmıştı.

Adana’nın Kozan ilçesinde dün Mustafa Ç. yönetimindeki otomobille çarpışıp takla atan Kozan Jandarma Komutanlığı’na ait minibüste bulunan 28 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Avan şehit oldu. Avan'ın cenazesi, Adana’daki törenin ardından memleketi Osmaniye’nin Düziçi ilçesindeki Merkez Camii’ne getirildi.

BAKAN SOYLU DA KATILDI

Burada düzenlenen törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, milletvekilleri, belediye başkanları, askeri erkan, kent protokolü, babası Adem Avan, eşi Cennet Avan, çocuğu Mesude Irmak Avan (2), kız ve erkek kardeşleri ile vatandaşlar katıldı.

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DUALARLA TOPRAĞA VERİLDİ

Şehidin babası Adem Avan, oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutunun önüne konulan sandalyeye oturup gözyaşı döktü. Minik kızı Mesude Irmak ve yakınlarıyla cenaze törenine gelen şehidin eşi Cennet Avan’ı yakınları güçlükle ayakta tutabildi.

KOMUTANI ÖVGÜYLE BASHETMİŞTİ

Şehit Avan, Bakan Soylu’nun kışla ziyareti sırasında komutanı tarafından “attığını vurur” diye tanıtılmıştı.

Şehitler Yusuf Avan ile Burak Şahin’e hüzünlü veda
FOTOĞRAF 12
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Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı'na ait 01 JAA 081 plakalı minibüs ile Mustafa Ç. yönetimindeki 01 JB 505 plakalı otomobil, dün saat 15.30 sıralarında Kozan-Adana kara yolu Mansurlu kavşağında çarpıştı.<br><br>
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Kazada, göreve giden minibüsteki Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Avan (28) ile Jandarma Astsubay Çavuş Burak Şahin (27) şehit oldu, 3 asker de yaralandı.<br><br>
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Yaralılar, Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.<br><br>Kazanın ardından otomobil sürücüsü Mustafa Ç. ise gözaltına alındı.
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Şehitler Avan ile Şahin için bugün Adana İl Jandarma Komutanlığı’nda tören vardı.<br><br>Şehitlerin Türk bayrağına sarılı tabutları tören alanına geldiğinde, yakınları gözyaşlarına boğuldu.
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İl Müftüsü Hasan Çınar'ın duasının ardından şehitlerin naaşları, son yolculuklarına uğurlanmak üzere cenaze aracına konuldu.<br><br>Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Şahin'in cenazesi İstanbul'a, Uzman Şavuş Avan'ın cenazesi ise Osmaniye'ye gönderildi.
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Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Avan’ın cenazesi, Osmaniye’nin Düziçi ilçesindeki Merkez Camii’ne getirildi.<br><br>Burada düzenlenen törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.<br><br>
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Bakan Soylu, şehidin babası Adem Avan, eşi Cennet Avan, çocuğu Mesude Irmak Avan (2), kız ve erkek kardeşlerini teselli etmeye çalıştı.
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Oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutunun önüne konulan sandalyeye oturan baba Adem Avan, gözyaşı döktü.
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Minik kızı Mesude Irmak ve yakınlarıyla cenaze törenine gelen şehidin eşi Cennet Avan’ı yakınları güçlükle ayakta tutabildi.<br><br>
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İl Müftüsü Ali Çakmak’ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin tabutuna Bakan Soylu, baba Adem Avan ile vatandaşlar omuz verdi.<br><br>
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Şehitler Yusuf Avan ile Burak Şahin’e hüzünlü veda
Adana'da meydana gelen kaza sonrası şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Avan ile Jandarma Astsubay Çavuş Burak Şahin'in cenazeleri, düzenlenen törenin ardından memleketlerine gönderildi.


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