Konda Araştırma'nın kurucusu Tarhan Erdem hayatını kaybetti

Konda Araştırma ve Danışmanlık Şirketi’nin kurucusu, eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve eski CHP Genel Sekreteri Tarhan Erdem 89 yaşında hayatını kaybetti. Erdem'in, yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiği açıklandı.
TARHAN ERDEM KİMDİR?
1933 yılında Kurucaşile’de doğdu. İlk Eğitimini Bartın’da, Orta ve Lise Eğitimini Yozgat ve Kayseri Liselerinde aldı. 1958 yılında İTÜ İnşaat Fakültesi’nden mezun oldu. Erdem, evli, 2 çocuk babasıydı.
Meslek hayatı
1959-1995 yılları arasında T. Şeker Fabrikaları, MSB Enfrastrüktür Tesisleri, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ Cam Elyaf Sanayi, Milliyet Gazetesi ve Doğan şirketler Grubu’nda, kontrol mühendisliği, kontrol amirliği, proje mühendisliği, genel müdürlük, koordinatörlük, genel koordinatörlük görevlerinde bulundu.
1987 yılında, halen yönetim kurulu başkanlığını yaptığı Konda Araştırma ve Danışmanlık AŞ’yi kurdu.
Siyasi hayatı
1953 yılında CHP Beyoğlu İlçesine kaydoldu. İstanbul’da Evliya Çelebi Ocağı, Beyoğlu İlçesi, İstanbul İli ve Genel Merkez gençlik kolları ve ana kademe yönetim kurul üyeliklerine seçildi.
1999-2000 yıllarında Genel Sekreterlik yaptı. 1977 yılında İstanbul Milletvekili seçildi, 1977 Haziranında güvenoyu almayan Ecevit Hükümeti’nde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına atandı. 2001 Mayıs ayında CHP’den istifa etti.