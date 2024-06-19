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Konusu Peygamber Efendimiz olan sanat merkezi

Amasya’da Sultan 2. Bayezid Külliyesinde oluşturulan Amasya Üniversitesi İmaret Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi açıldı.

04:00 - 19/06/2024 Çarşamba
Güncelleme: 06:33 - 19/06/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Hizmete giren merkezde, Peygamber Efendimizle ilgili 70 hat yazısı bulunuyor.
Hizmete giren merkezde, Peygamber Efendimizle ilgili 70 hat yazısı bulunuyor.

Konusu Peygamber Efendimiz (sav) olan merkezde, dünyanın en büyük Hilye-i Şerif’inin yanı sıra Hattat Mahmut Şahin’in kaleme aldığı hat eserleri ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (sav) Sakal-ı Şerif’i yer alıyor. Amasya Valiliği ve Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün desteğiyle hizmete giren merkezde, Peygamber Efendimizle ilgili 70 hat yazısı bulunuyor.


DÜNYANIN EN BÜYÜK HİLYE-İ ŞERİF’İ

Dünyanın en büyük Hilye-i Şerifi’nin Amasya’da sergilenmesiyle bir müze fikrinin doğduğunu ifade eden Hattat Şahin, sanat merkezinin açılış hikayesini şu ifadelerle anlattı: “Öğrencimin getirdiği bir kağıdı denemek için yazmaya başladığım Hilye-i Şerif, 6 buçuk metreye 3 buçuk metre boyutunda dünyanın en büyük Hilyesi oldu. Bu kadar büyük bir eseri evlere sokmak mümkün değil, bu yüzden Bursa’daki Muradiye Kur'an-ı Kerim müzemizde sergileme kararı aldık. Bir sene sonra bir temizlikçi ablamız, üzerinde cam olmayan eserimizi cam sille temizlemeye kalkınca, mürekkepler etrafa yayıldı ve restorasyona gitti. Geri geldikten sonra yerine asılmayıp depoya kaldırıldı. Ben de eserimi geri alacağımı sosyal medyamdan duyurunca, Amasya’da sergileme teklifi geldi. Geçtiğimiz eylül ayında Hilye-i Şerif’i oraya astım ancak tek başına sergilenmesine gönlümüz el vermedi. Ben de bu süreçte Peygamber Efendimizle ilgili 70 adet ayet, hadis, şiir, kelamı kibar içeren hat levhaları hazırladım. Geçtiğimiz günlerde tamamen Peygamber Efendimiz’i konu alan müzemizin açılışını yaptık.”


#sanat
#Peygamber Efendimiz
#Amasya
#Sultan 2. Bayezid
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