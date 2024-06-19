Konusu Peygamber Efendimiz olan sanat merkezi

Dünyanın en büyük Hilye-i Şerifi’nin Amasya’da sergilenmesiyle bir müze fikrinin doğduğunu ifade eden Hattat Şahin, sanat merkezinin açılış hikayesini şu ifadelerle anlattı: “Öğrencimin getirdiği bir kağıdı denemek için yazmaya başladığım Hilye-i Şerif, 6 buçuk metreye 3 buçuk metre boyutunda dünyanın en büyük Hilyesi oldu. Bu kadar büyük bir eseri evlere sokmak mümkün değil, bu yüzden Bursa’daki Muradiye Kur'an-ı Kerim müzemizde sergileme kararı aldık. Bir sene sonra bir temizlikçi ablamız, üzerinde cam olmayan eserimizi cam sille temizlemeye kalkınca, mürekkepler etrafa yayıldı ve restorasyona gitti. Geri geldikten sonra yerine asılmayıp depoya kaldırıldı. Ben de eserimi geri alacağımı sosyal medyamdan duyurunca, Amasya’da sergileme teklifi geldi. Geçtiğimiz eylül ayında Hilye-i Şerif’i oraya astım ancak tek başına sergilenmesine gönlümüz el vermedi. Ben de bu süreçte Peygamber Efendimizle ilgili 70 adet ayet, hadis, şiir, kelamı kibar içeren hat levhaları hazırladım. Geçtiğimiz günlerde tamamen Peygamber Efendimiz’i konu alan müzemizin açılışını yaptık.”