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Hayat

Konya’da fahiş kiralar için harekete geçildi: 100 bin liraya kadar ceza kesilecek

Kahramanmaraş'taki depremlerin ardından bölgedeki ailelerin göç ettiği illerden Konya’da, ev kiralarına fahiş fiyat uygulayan emlakçılara ve ev sahiplerine 100 bin liraya kadar cezai işlem uygulanacak.

14:36 . 22/02/2023 Çarşamba
DHA
Konya'da fırsatçılara ceza uygulanacak.

Konya'da fırsatçılara ceza uygulanacak.

Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki 11 ili etkileyen depremlerin ardından, bu bölgelerde yaşayanlar farklı illere göç etti. Bu illerden Konya’da bazı ev sahipleri ve gayriresmi emlakçılar, ev kiralarında yüzde 30 ila 40 arasında değişen fiyat artışına gitti.

İnceleme yapılıp tutanak hazırlanıyor

Konya Ticaret İl Müdürlüğü, bunun üzerine çalışma başlattı. İl Müdürlüğü, ev kiralarının yanı sıra gıda, çocuk bezi, temizlik ürünlerinin de fahiş fiyata verilmesiyle ilgili gelen şikayetlerle ilgili inceleme yapıp, tutanak hazırlıyor. Hazırlanan tutanaklarda Ticaret Bakanlığı’nın Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na gönderiliyor.


Cezai işlem uygulanacak

Kurulca fahiş fiyat artışı belirlenmesi halinde bu kişilere 100 bin liraya kadar cezai işlem uygulanacak.  Bazı internet sitelerindeki yeni kiralık ilanlarının depremlerden hemen sonraki zamanlarda yayınlandığı görülüyor. Bazı ilanlarda aynı semt üzerinde 2+1 bir dairenin 2,850 liraya kiraya verilirken, 1+1 bir dairenin ise 6 bin liraya kiralanması dikkat çekiyor. Emlak uzmanları, bazı semtlerde kirası 5 bin lira olan evlerin 7 bin liraya, 7 bin lira olan evlerin ise 10 bin liralara yükseldiğini belirtiyor.


#konya
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19 dakika önce
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Konya’da fahiş kiralar için harekete geçildi: 100 bin liraya kadar ceza kesilecek
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