Koronavirüs geçiren ABD'li hastanın dili büyüdü: Yemek yiyemiyor ve konuşamıyor

Koronavirüs hastalığını geçiren bazı hastalarda makroglassi denilen dil büyümesi hastalığı görülüyor. Özellikle ABD'de siyahilerde yaygın görülen dil büyümesi Anthony Jones'un da başına geldi. Konunun uzmanlarından Dr. James Melville, “Bu, Covid hastalarında nispeten yaygın bir durum ama çoğu hastada Antony Jones’taki kadar ileri boyutta olmuyor” dedi. Melville, iltihaplanma ve dildeki büyümeyi gidermek için hastayı ameliyat etmek zorunda kaldı.

Anthony Jones ve eşi

EN FAZLA SİYAHİLERDE GÖRÜLDÜ

Koronavirüs hastalarında dilde şişmeye neyin yol açtığını bilinmiyor. Hastalık daha çok, felç geçirenlerde veya uzun süre yatmak zorunda kalan hastalarda görülüyor.

Khou'nun haberine göre, ABD’de dokuz vakadan sekizi siyahi Amerikalılarda görüldü. Bu da hastalıkta ırkla ilgili bir faktör olabileceğini gösteriyor.

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