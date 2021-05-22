Hayat Koronavirüs geçiren ABDli hastanın dili büyüdü Yemek yiyemiyor ve konuşamıyor
AKTÜEL

Koronavirüs geçiren ABD'li hastanın dili büyüdü: Yemek yiyemiyor ve konuşamıyor

Dünyada bazı kovid-19 hastalarında makroglossi denilen dil büyümesi rahatsızlığı görülüyor. ABD’de yaşayan Anthony Jones da makroglassi yaşayan hastalardan. Jones’un dili o kadar büyüdü ki hiçbir şey yiyemiyor, konuşamıyor.

Haber Merkezi Diğer
​Koronavirüs geçiren ABDli hastanın dili büyüdü: Yemek yiyemiyor ve konuşamıyor
Anthony Jones ve doktorları

Koronavirüs hastalığını geçiren bazı hastalarda makroglassi denilen dil büyümesi hastalığı görülüyor. Özellikle ABD'de siyahilerde yaygın görülen dil büyümesi Anthony Jones'un da başına geldi. Konunun uzmanlarından Dr. James Melville, “Bu, Covid hastalarında nispeten yaygın bir durum ama çoğu hastada Antony Jones’taki kadar ileri boyutta olmuyor” dedi. Melville, iltihaplanma ve dildeki büyümeyi gidermek için hastayı ameliyat etmek zorunda kaldı.

Anthony Jones ve eşi
Anthony Jones ve eşi

EN FAZLA SİYAHİLERDE GÖRÜLDÜ

Koronavirüs hastalarında dilde şişmeye neyin yol açtığını bilinmiyor. Hastalık daha çok, felç geçirenlerde veya uzun süre yatmak zorunda kalan hastalarda görülüyor.

Khou'nun haberine göre, ABD’de dokuz vakadan sekizi siyahi Amerikalılarda görüldü. Bu da hastalıkta ırkla ilgili bir faktör olabileceğini gösteriyor.

Kovid'i koklayan dedektör köpekler göreve başladı
KORONAVİRÜS
Kovid'i koklayan dedektör köpekler göreve başladı

Bilim Kurulu Üyesi: Haziranda 'yapılandırılmış açılmaya' gidebiliriz
KORONAVİRÜS
Bilim Kurulu Üyesi: Haziranda 'yapılandırılmış açılmaya' gidebiliriz

Hindistan'da koronavirüs ölümleri 4 binin üzerinde seyretmeye devam ediyor
KORONAVİRÜS
Hindistan'da koronavirüs ölümleri 4 binin üzerinde seyretmeye devam ediyor

Sağlık Bakanlığı rehberini güncelledi: 12-15 yaş arası çocuklar favipiravir kullanılabilecek
KORONAVİRÜS
Sağlık Bakanlığı rehberini güncelledi: 12-15 yaş arası çocuklar favipiravir kullanılabilecek

Abone Ol Google News
Şeker diye ilaç içtiler

Şeker diye ilaç içtiler

Yoğun bakıma giren ikizler ilaç yüzünden ayılamıyor.
Ölene kadar koruyacağım

'Ölene kadar koruyacağım'

Gönüllü kadın muhafızı Hatice Huveys'in Mescid-i Aksa aşkı.
Terörle mücadelenin kahramanları dualarla uğurlandı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Sulamaları İletim Tüneli Işık Görünme Töreni'nde konuştu

İçişleri Bakanlığı açıkladı: Gri listeye bir çizik daha

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.