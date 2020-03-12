Hayat Koronavirüs Hollywooda sıçradı Tom Hanks ve eşinin testleri pozitif çıktı
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Koronavirüs Hollywood'a sıçradı: Tom Hanks ve eşinin testleri pozitif çıktı

Dünyaca ünlü Amerikalı aktör Tom Hanks ve eşi Rita Wilson, koronavirüse yakalandıklarını açıkladı. Kötü haberi sosyal medya hesabından duyuran Hanks, "Gözlem altında tutulacağız, toplum sağlığı ve güvenliğinin gerektirdiği kadar izole edileceğiz" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hanks ve eşi, ABD'de virüsün görüldüğü ilk ünlüler oldu.
Hanks ve eşi, ABD'de virüsün görüldüğü ilk ünlüler oldu.

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan koronavirüs salgını Hollywood'un ünlü aktörde de görüldü. Forrest Gump, Er Ryan'ı Kurtarmak, Yeşil Yol gibi kült filmelerin başrol oyuncusu olan Tom Hanks ve eşi Rita Wilsonkoronavirüse yakalandığını duyurdu.

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Tom Hanks, eşiyle birlikte corona virüse yakalandıkları haberini böyle paylaştı.

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Baz Luhrmann’ın Elvis Presley filmi için Avustralya'da olan aktör, kötü haberi İnstagram hesabından şun sözlerle duyurdu: paylaşımında şunları yazdı:

  • "Rita ve ben Avustralya’dayız. Kendimizi yorgun hissediyorduk, sanki soğuk algınlığı gibiydi ve bazı vücut ağrılarımız vardı. Rita’da bir miktar titreme ve hafif ateş oldu. Olması gerektiği gibi bir yol izledik ve korona testi yaptırdık. Test pozitif çıktı.
  • Karantinada tutulacağız

  • Evet, şimdi bir sonraki adım ne? Sağlık yetkilileri olması gereken protokolü uyguluyor. Gözlem altında tutulacağız, toplum sağlığı ve güvenliğinin gerektirdiği kadar izole edileceğiz" diye yazdı.

63 yaşındaki oyuncu, Avustralya’nın Gold Coast bölgesinde çekilen Elvis filminde, ünlü şarkıcının menajeri Colonel Tom Parker’ı oynuyor.

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