Koronavirüs tedavisi gören Şener Şen'den iyi haber: Taburcu edildi

Türk Sineması'nda pek çok önemli yapımda rol alan ve son dönemde de tiyatro sahnesinde izleyicisi ile buluşan Şener Şen, geçtiğimiz hafta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Koronavirüs testi pozitif çıkan 78 yaşındaki Şen, tedavi altına alınmıştı. Usta oyuncudan güzel haber geldi ve taburcu olduğu öğrenildi.

10 gündür karantinadaydı

10 gündür karantina altında olan oyuncunun son kontrollerini de yaptırdığı öğrenildi. Bir süre evinde dinlenecek olan Şen, gazetecilere görüntü vermemek için hastanenin otoparkından çıkış yaptı. Hiçbir solunum desteğine ihtiyaç duyulmadan normal bir odada hastalık sürecini geçiren 78 yaşındaki oyuncunun, sağlığının iyi olduğu öğrenildi.

HAYAT Şener Şen: Babam para alırsa yemek yeniyordu

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HAYAT Hastanede koronavirüs tedavisi gören Şener Şen'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı

Şener Şen kimdir?

26 Aralık 1941 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Sanat hayatı İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda sahneye çıkarak başladı. Radyo tiyatrolarında oynadı. Ancak tiyatrodan elde ettiği kazanç yetmediği için sinemaya girmek zorunda kaldı. Sinemaya ilk adım attığı yıllarda figüranlık dahil her işi yaptı. Kariyerinde dönüm noktası 1975 yılında Ertem Eğilmez'in filmi Hababam Sınıfı'ndaki ‘'Badi Ekrem'’ tiplemesi oldu.

Aynı filmde İnek Şaban tiplemesi ile ün yapan Kemal Sunal ile müthiş bir ikili oluşturdu ve o yıllarda büyük gişe hasılatı yapan Süt Kardeşler, Şabanoğlu Şaban, Tosun Paşa, Kibar Feyzo, Çöpçüler Kralı ve Davaro gibi filmlerde oynadı.

ÖZGÜN Şener Şen kimdir?

En iyi erkek oyuncu ödülüne layık görüldü

Yönetmenliğini Yavuz Turgul'un yaptığı Gönül Yarası (2005) filmindeki emekli öğretmen Nazım rolüyle 42. Altın Portakal Film Festivali'nde 'En İyi Erkek Oyuncu ödülü'nü kazandı. Senaryolarını Yavuz Turgul'un yazdığı, "nesli tükenen bir kabadayıyı" canlandırdığı Kabadayı (2007) ile başrollerini Çetin Tekindor ve Cem Yılmaz'la paylaştığı Av Mevsimi (2010) en son rol aldığı filmler oldu.