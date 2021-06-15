Hayat Koronavirüsten 8 ferdini kaybeden ailenin çağrıları olumlu yanıt buldu Öncelik tanındı aşılarını oldular
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Koronavirüsten 8 ferdini kaybeden ailenin çağrıları olumlu yanıt buldu: Öncelik tanındı aşılarını oldular

Rize'nin Güneysu ilçesinde koronavirüs nedeniyle 5,5 ayda 8 ferdini kaybeden ailenin aşı önceliği isteği olumlu yanıt buldu. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, ailenin 25 üyesine de koronavirüs aşısı yaptı. Eşi ve oğlunun da aralarında bulunduğu 8 yakınını kaybeden Ayşe Genç, "Aşı olduk, şimdilik rahatladık. Ancak genetik taramamız yapılarak koronavirüste ölüme yol açan asıl neden ortaya çıkarılmalı. Böylece kalan günlerimizi korkuyla geçirmeyelim" dedi.

Haber Merkezi DHA
Koronavirüsten 8 ferdini kaybeden ailenin çağrıları olumlu yanıt buldu: Öncelik tanındı aşılarını oldular
Beş buçuk ayda 8 ferdini yitiren aile, yaşadıkları korku nedeniyle 10 yeni mezar yeri daha hazırladı.

İstanbul’da yaşayan Muhammet Genç ve oğlu Burak Genç, rahatsızlanınca yakınları tarafından hastaneye götürüldü. Burada baba ve oğlunun yapılan koronavirüs testleri pozitif çıktı. Muhammet Genç hastanede, oğlu Burak ise evde tedaviye alındı. Evde izole olan Burak Genç, geçirdiği kalp krizi sonucu 6 Kasım'da hayatını kaybetti. Burak Genç’in cenazesi, memleketi Rize’nin Güneysu ilçesine bağlı Gürgen köyünde toprağa verildi.

DHA

CENAZE VE TAZİYELERDE BULAŞTI

Oğlu Burak Genç’in ölüm haberinin ardından hastanede durumu ağırlaşan Muhammet Genç de 12 Kasım'da yaşamını yitirdi. Üç çocuk babası Muhammet Genç, oğlunun defnedildiği kabristanlıkta, gözyaşları arasında defnedildi.

Taziye ve cenazelerde koronavirüse yakalanan aynı aileden Bünyamin Genç 1 Aralık’ta, İbrahim Genç (53) 4 Aralık’ta, Ali Genç (58) ise 11 Aralık'ta öldü. Ali Genç'in tedavi gören kardeşleri Fatma Duman (55) 18 Aralık’ta, Aysel Peçe de (46) 21 Şubat'ta hayatını kaybetti.

En son Ahmet Genç (43) de 13 Nisan'da aynı hastalıktan hayatını kaybetti.


DHA

Ölenlerden Muhammet, İbrahim ve Ahmet Genç’in kardeş oldukları belirtildi Ölenler arasında Muhammet Genç’in oğlu Burak Genç, kayınbiraderi Ali Genç, Ali Genç’in oğlu Bünyamin ile kız kardeşleri Fatma Duman ve Aysel Peçe de yer alıyor.


Tüm çalışanlara aşı
KORONAVİRÜS
Tüm çalışanlara aşı

DHA

25 KİŞİ AŞI OLDU

Beş buçuk ayda 8 ferdini yitiren, yaşadıkları korku nedeniyle 10 yeni mezar yeri daha hazırlayan ailenin aşı önceliği çağrısı üzerine İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, ailenin 25 üyesini aşıladı.

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Aşılarını olan aile genetik yapılarının araştırılarak ölümlerin nedeninin detaylı ortaya konulmasını istiyor.

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‘GENETİK YAPIMIZ ARAŞTIRILSIN’

Ağabeyi ve babasını kaybeden Rabia Genç (23), "Biz tekrar tekrar aynı korkuları ve acıları üst üste yaşadık. Artık hayatımızda derin bir korku var. Dışarı çıkarken, gece yattığımda bir şey olacak endişesi yaşıyorum. Zaten çoğu akrabamızı kaybettik, kimsemiz kalmadı. Bir annem, bir de küçük kardeşim var. Ailemizin büyük çoğunluğu aşı oldu, sağ olsun devletimiz bize ulaştı. Ama biz çok merak ediyoruz. Bu hastalığı neden bu kadar ağır geçirdik ve bu kadar çok kayıp verdik. Kronik hastalığı olmayanlar bile hayatını kaybetti. Bu yüzden de genetik araştırma yapılmasını talep ediyoruz” dedi.

DHA

‘AİLECE PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRÜYORUZ’

Oğlu, eşi, ağabeyi, kız kardeşleri, yeğeni ve kayınbiraderlerini toprağa veren Ayşe Genç (49) ise, ”25 yaşında evladımı kaybettim, acıların en büyüğü. Dile kolay 8 kişiyi 6 ayda toprağa verdik. Birine bir şey olacak diye korkuyla yatıp kalkıyoruz. Acaba bizim genetiğimiz de mi bir şey var? Neden bu kadar çok etkileniyoruz? Ben önceki gün aşı oldum. Ailecek psikiyatrik tedavi görüyoruz. 12 yaşındaki oğlum bile ilaç içiyor, artık psikolojimiz bozuldu” ifadelerini kullandı.

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‘BENİ KURTARAN AŞI OLDU'

Üç kardeşi, yeğeni, kayınbiraderi ve onun oğlu ve 2 baldızını kaybeden Ali Genç de, "Ben hastanede çalıştığım için aşımı önceden olmuştum. En son vefat eden kardeşim Ahmet'in yanında 18 gün kaldım, eğer aşımı olmasaydım ben de çoktan vefat etmiş olurdum. Beni kurtaran aşı oldu.

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Hep tedirgin yaşıyoruz, yeniden bizde hastalık olacak mı diye korkuyoruz. Daha önce hazırladığımız mezarlık yeri yetmeyince şimdi yeni mezarlıklar hazırladık. Devletimizden bizim genetiğimizin araştırılmasını istiyoruz” dedi.

Bir aile 5,5 ayda 8 ferdini koronavirüsten yitirdi: Aşı önceliği istediler
FOTOĞRAF 20
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İstanbul'da yaşayan Muhammet Genç ve oğlu Burak Genç, rahatsızlanınca yakınları tarafından hastaneye götürüldü. Burada baba ve oğlunun yapılan koronavirüs testleri pozitif çıktı.
Title
Muhammet Genç hastanede, oğlu Burak ise evde tedaviye alındı.
Title
Evde izole olan Burak Genç, geçirdiği kalp krizi sonucu 6 Kasım'da hayatını kaybetti. Burak Genç'in cenazesi, memleketi Rize'nin Güneysu ilçesine bağlı Gürgen köyünde toprağa verildi.
Title
Oğlu Burak Genç'in ölüm haberinin ardından hastanede durumu ağırlaşan Muhammet Genç de 12 Kasım'da yaşamını yitirdi. 3 çocuk babası Muhammet Genç, oğlunun defnedildiği kabristanlıkta, gözyaşları arasında defnedildi.
Title
Taziye ve cenazelerde koronavirüse yakalanan aynı aileden Bünyamin Genç 1 Aralık'ta, İbrahim Genç (53) 4 Aralık'ta, Ali Genç (58) ise 11 Aralık'ta öldü.
Title
Ali Genç'in tedavi gören kardeşleri Fatma Duman (55) 18 Aralık'ta, Aysel Peçe de (46), 21 Şubat'ta hayatını kaybetti. Ahmet Genç (43) de dün aynı hastalıktan hayatını kaybetti. Ahmet Genç, alınan tedbirler eşliğinde toprağa verildi.
Title
Ölenlerden Muhammet, İbrahim ve Ahmet Genç'in kardeş oldukları belirtildi.
Title
Ölenler arasında Muhammet Genç'in oğlu Burak Genç, kayınbiraderi Ali Genç, Ali Genç'in oğlu Bünyamin ile kız kardeşleri Fatma Duman ve Aysel Peçe de yer alıyor.
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Yaklaşık 5,5 ayda 8 kişiyi koronavirüs nedeniyle toprağa veren aile, genetik yapılarının araştırılmasını istedi. 3 kardeşi ile yeğenini toprağa veren Ali Genç, “Vatandaşlar çok dikkatli olsunlar. Bu hastalığın şakası yok. Bizim ailenin canı yandı, kimsenin canı yanmasın. Biz ailenin geri kalanının genetiğinin araştırılmasını istiyoruz. Bizim genlerimizde bir problem var galiba. Bizi grip gibi de alsa götürüyor bu hastalık. Aşımızın yapılmasını istiyoruz. Üç kardeşim, bir yeğenim, bir kayınbiraderim onun oğlu ve 2 baldızımı toprağa verdim. 5,5 ayda peş peşe gelen bu ölümler nedeniyle genetiğimizin araştırılmasını bekliyoruz. Devlet bize öncelik versin, çoluk çocuğunuz aşılarını yaptırsın biz de bir rahat edelim. Bu süreci ne olur ciddiye alın konulan kurallara uyun” dedi.
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2 kız kardeşi, ağabeyi, 2 yeğeni ve 3 kayınbiraderini kaybeden Havva Genç ise, “8 acıyı birden yaşadık, biz yandık, kimse yanmasın. Dikkat ettiğimizi düşünüyoruz ama genetiğimizde mi bir problem var bilmiyoruz, araştırılsın istiyoruz. Evimiz hemen mezarlıkların üstünde, her gün o mezarlıklara bakarak acımızı tazeliyoruz. Bizim yaşadığımız bu acıyı kimse yaşamasın” diye konuştu.
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Sinan Genç ise, “Bizim için son 5,5 ay hiç kolay olmadı. Art arda gelen ölümlerle canımız yandı. Ortada çok ciddi bir hastalık var, bunu herkes dikkate almalı. Biz bu hastalığın gerçekliğini büyük bir acıyla yaşadık kimse yaşamasın” dedi.
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Bir aile 5,5 ayda 8 ferdini koronavirüsten yitirdi: Aşı önceliği istediler
Rize'nin Güneysu ilçesinde koronavirüs tedavisi gören Ahmet Genç (43), dün hayatını kaybetti. Genç ile birlikte 5,5 ayda aynı aileden koronavirüs nedeniyle yaşamanı yitirenlerin sayısı 8'e yükseldi. Aile, genetik yapılarının araştırılması ve kendilerine aşı önceliği tanınmasını istedi.


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