Hayat Koronavirüsten ölen 16 yaşındaki Muratın ağabeyinden aşı çağrısı Ne olur aşı olsunlar bu acıyı yaşatmasınlar ailelerine
AKTÜEL

Koronavirüsten ölen 16 yaşındaki Murat'ın ağabeyinden 'aşı' çağrısı: Ne olur aşı olsunlar bu acıyı yaşatmasınlar ailelerine

Kırıkkale'de, koronavirüsten hayatını kaybeden Murat Aktaş'ın (16) ağabeyi Mustafa Aktaş, gençlere aşı çağrısında bulunarak, "Ne olur, gidip aşı olsunlar. Bu acıyı yaşatmasınlar ailelerine" dedi.

Haber Merkezi DHA
Koronavirüsten ölen 16 yaşındaki Muratın ağabeyinden aşı çağrısı: Ne olur aşı olsunlar bu acıyı yaşatmasınlar ailelerine
Mustafa Aktaş

Kırıkkale'de yaşayan Dönüş-Mahmut Aktaş çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü, Kırıkkale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Murat Aktaş, koronavirüs tedavisi gördüğü Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde 5 Eylül'de hayatını kaybetti. Aşı yaptırmayan Aktaş'ın cenazesi, Yahşihan ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verilirken, baba evinde acı yaşanıyor.
HASTANEDE YARIM GÜN YATTI
Murat'ın ağabeyi Mustafa Aktaş da kardeşinin evde izolasyonu devam ederken sağlık durumunun ağırlaştığını söyleyerek, "Annem ve babam 112'yi arayarak hastaneye kaldırdılar daha sonra da yoğun bakıma aldılar, entübe etmişler ve vefat etti. Pazar günü sabah gitti, yarım gün yattı ve öğle vakti vefat etti" dedi.

Diyarbakır'da korkutan koronavirüs rakamları: 81 çocuk yoğun bakımda tedavi gördü
KORONAVİRÜS
Diyarbakır'da korkutan koronavirüs rakamları: 81 çocuk yoğun bakımda tedavi gördü


SUBAY OLMAK İSTİYORDU
Kardeşi Murat'ın asker olma hayalinin olduğunu söyleyen Aktaş, "Boyu uzun olduğu için 'Ben subay olmak istiyorum, jandarma olmak istiyordum' diyordu. Benim kardeşim daha 16 yaşındaydı. Bütün gençlerin aşı olmasını istiyorum. Gerçekten her şey çok zor. Ne olur, gidip aşı olsunlar. Bu acıyı yaşatmasınlar ailelerine" diye konuştu. Mustafa Aktaş'ın yakın arkadaşı Serkan Alp Erdin ise "Aramız çok iyiydi, çok üzüldük. Bu salgından korunmak için bütün gençlere aşı olmalarını tavsiye ediyorum" dedi.

Kırıkkale’de iki gencin acı ölümü: Koronavirüse yenildiler
GÜNDEM
Kırıkkale’de iki gencin acı ölümü: Koronavirüse yenildiler

Diyarbakır'da aşı olmayan 9 hamile kadın 2 ayda yaşamını yitirdi
GÜNDEM
Diyarbakır'da aşı olmayan 9 hamile kadın 2 ayda yaşamını yitirdi
Abone Ol Google News
Sinemalarda bu hafta hangi filmler var?

Sinemalarda bu hafta
hangi filmler var?

​İşte yarın vizyona girecek 9 yeni film.
Bir telefonla kurtardı

Bir telefonla kurtardı

Yıkılmak üzere olan köprüdeki 200 kişiyi son anda uyardı.
Altı terörist etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı bölgesine saldıracaklardı.

Üç gün sürecek ziyaret gerçekleştirecek.

​Balığın kafasından çıkıyor kilosu 600 lira.

​Yeni Şafak Taliban'a direnen şehirde.

Eşiyle birlikte karantinayı delen vatandaştan ilginç tepki.

​Sahile toplananlar bu kez umduğunu bulamadı.

​Kuzey Makedonya'da hastane yangını.

​Filistinli altı mahkum, işgalci güce meydan okumaya devam ediyor.

'​Farklı değil gerekeni yapıyordu.'
İstanbul'da trafik başladı

İstanbul'da trafik başladı

​Uzun araç kuyrukları oluştu, yoğunluk yüzde 60 olarak ölçüldü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.