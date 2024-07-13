KPSS'ye girecekler dikkat: Yarın 14.30'a kadar açık olacak

2024 KPSS sınav yerleri nasıl görüntülenir, sorusunun yanıtı son gelişmeler ile takip ediliyor. KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları için sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar kimlik numaraları ve şifreleri ile KPSS sınav giriş yerlerini öğrenebiliyor. Peki, KPSS Lisans sınavı giriş belgeleri nasıl öğrenilir? İşte ÖSYM AİS 2024 KPSS genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri giriş belgesi sorgulama ekranı