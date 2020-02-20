Küçük filozof tek kişilik sınıf istiyor

İstanbul Avcılar'da bulunan Mustafa Kemal Paşa Ortaokulu birinci sınıf öğrencisi olan Atakan Kayalar, Satranç Federasyonu Esenyurt İlçe Temsilciliğinde katıldığı kurs sırasında, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sosyal medyadaki görüntüleri izlediğinde bir şey hissetmediğini ifade eden Kayalar, ilk gördüğünde bin civarında olan tweet sayısının daha sonra 80 bini aştığını görünce ise sevindiğini söyledi.

AA

Hedef cumhurbaşkanlığı

Son 5 ayda 250 kitap okuduğunu öne süren Kayalar, çoğunlukla felsefe, fizik, matematik, ekonomi ve iş yönetimi alanlarında kitaplar okuduğunu anlattı. İleride psikiyatrist olmayı istediğini ifade eden Kayalar, "Mesleki hedefin dışında başka bir hedefim daha var: Cumhurbaşkanlığı" dedi. Cumhurbaşkanı olunca eğitim sistemini değiştirmeyi istediğini dile getiren Atakan, "Eğitim sisteminin problemi ne" sorusuna, " 'Problem var' demedim. İlk olarak okul öncesinde saygı ve terbiye eğitimi almalı insanlar. Çünkü görüyoruz örneklerini" diye konuştu.

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AA

Onların öğreteceklerini zaten biliyorum

İlk okuduğu kitabın Devlet-i Aliyye, son okuduğu kitabın ise "Küçük Prens" olduğunu anlatan Kayalar, tek kişilik sınıf istediğini belirterek, "İstediğim eğitim şekli tek başına olmak. Sınıfta benden başka kimse bulunmayacak. Öğretmenin bana bilgiyi en uygun şekilde aktarması bu şekilde oluyor. Sınıfta anlatım tarzında yetersizlikler var. 47 kişilik bir sınıfta gelip de bana 'Merhaba çocuğum iyi misin burada kesirler var?' diyemez. 47 çocuğa aynısını yapmaya çalışsa ve hepsi bir dakika sürse ders bitiyor. Okul değiştirmek istiyorum. Ayrıca gerçekten iyi bir eğitim görmek istiyorum. Çünkü onların öğretebilecekleri neredeyse çoğu şeyi biliyorum" ifadelerini kullandı.

OYNAT 01:25 Filozof Atakan: Fazla bir hayat hikayem yok. Metafor uzmanıyım desem olmaz, Cumhurbaşkanıyım desem olmaz Türkiye, 10 yaşındaki Atakan Kayalar'ı sosyal medyada paylaşılan görüntüsüyle tanıdı. Bir alışveriş merkezinde kitaplara bakarken düşüncelerini paylaşan ve okuduğu kitaplardan bahseden Atakan Kayalar, Sosyal medyada kendisiyle ilgili yorum yapanlara seslendi, 'Çoğu insan 'seni görünce kitaplığımın sadece sayfalardan oluşan bir yığın olduğunu fark ettim' demiş. Yapmayın. Olmaz lütfen. Kitap okuyun.' BiP'te paylaş

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"Ona kitap almakta zorlanıyoruz"

Anne Hülya Kayalar da Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinin kendilerine ulaştığını ancak oğlunun arkadaşlarından koparılmadan eğitim almasını istediğini söyledi. Eşinin bir süre işsiz kaldığını dile getiren anne Kayalar, "Ben de çalışmıyorum. Bir süredir işsizlik maaşıyla geçimimizi sağlıyoruz. Oğlum tüm zamanını kitapçılarda geçiriyor ancak ancak ona kitap almakta zorlanıyoruz" şeklinde konuştu.