Kudüs'e giden Gamze Özçelik'in mesajına beğeni yağmuru Oyuncu Gamze Özçelik, geçtiğimiz günlerde Kudüs'e gitti. ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını açıklamasının ardından dünya ayağa kalkarken, tepkilere destek veren Özçelik de soluğu Kudüs'te aldı. Özçelik, Kudüs ile ilgili şu sözleri paylaştı: "Şimdi her yerini kemiriyorlar, insanlığın verdiği bu sınav seni tükenmeye götürüyor Kudüs’üm. Rotamızı Kudüs’e çeviren Allah’ım, sen hiçbir şeyi boş yere yapmazsın. Hamd olsun."

Haber Merkezi 02 Ocak 2018, 11:38 Son Güncelleme: 02 Ocak 2018, 11:56 Yeni Şafak