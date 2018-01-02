Kudüs'e giden Gamze Özçelik'in mesajına beğeni yağmuru

Tüm dünyadan Müslümanlar'ın akın ettiği Kudüs'e Türkiye'den giden ilk ünlü isim Özçelik oldu. Oyunculuğu bırakıp Umuda Koşanlar adlı bir dernek kuran Özçelik, Mescid-i Aksa ve Kubbet-üs Sahra'dan fotoğraflar paylaştı. Başını örterek Kudüs'te ziyaretlerde bulunan Özçelik'in paylaşımları takipçilerinden büyük ilgi gördü.
Gamze Özçelik, beğeni yağmuruna tutulan fotoğraflarında şunları söyledi:
- "Ah Kudüs. Bilmezdim taşına toprağına, havana suyuna bu kadar vurulacağımı. Görmeden, yaşamadan anlamazdım sendeki manayı. Şimdi içimde derin bir sızı. Küçücük çocuğumu savunmasız bir halde bırakıp, yaşadığım şehre dönmüşüm gibi bir çaresizlik, mahcubiyet. Her yerini kanser virüsü gibi sarmış vicdansızlar, ahlaksızlar Kudüs’üm. Boynun bükük kalmış. Senin için yaşayanlar sana hasret kalmış, esir düşmüş ama her şeye rağmen gülümsemelerini kaybetmemiş. Biz Türkleri gördüklerindeki heyecanları ve mutlulukları ise onların umudu olmuş. Şimdi her yerini kemiriyorlar, insanlığın verdiği bu sınav seni tükenmeye götürüyor Kudüs’üm. Ne olur dayan, sabret. O ölümsüz ruhun elbet yeniden özgür olacak. Rotamızı Kudüs’e çeviren Allah’ım, sen hiçbir şeyi boş yere yapmazsın. Hamd olsun."
ÖNERİLEN VİDEOLAR