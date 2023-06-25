Kültür Turizm Bakanlığı'ndan Uğur ailesine ziyaret: MFÖ'nün Özkan'ı yoğun bakımda

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, MFÖ grubunun üyelerinden Özkan Uğur'un ailesini ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Mumcu, hastanede ziyaret ettiği Uğur'un ailesini Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'la da telefonda görüştürdü.