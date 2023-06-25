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Kültür Turizm Bakanlığı'ndan Uğur ailesine ziyaret: MFÖ'nün Özkan'ı yoğun bakımda

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam eden MFÖ grubunun üyelerinden Özkan Uğur'u hastanede ziyaret ederek eşi Aysun Aslan Uğur ve oğlu Alişan Uğur'dan sanatçının durumu hakkında bilgi aldı.

00:02 . 25/06/2023 Pazar
AA
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu (sağ 3), tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam eden MFÖ grubunun üyelerinden Özkan Uğur'u hastanede ziyaret ederek eşi Aysun Aslan Uğur (sağda) ve oğlu Alişan Uğur'dan (sağ 2) sanatçının durumu hakkında bilgi aldı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu (sağ 3), tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam eden MFÖ grubunun üyelerinden Özkan Uğur'u hastanede ziyaret ederek eşi Aysun Aslan Uğur (sağda) ve oğlu Alişan Uğur'dan (sağ 2) sanatçının durumu hakkında bilgi aldı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, MFÖ grubunun üyelerinden Özkan Uğur'un ailesini ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Mumcu, hastanede ziyaret ettiği Uğur'un ailesini Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'la da telefonda görüştürdü.

Bakan Ersoy, Uğur'un ailesine geçmiş olsun dileklerini ileterek Bakanlık olarak her türlü desteğe hazır olduklarını belirtti.

Bakan Yardımcısı Mumcu, hastanede yaptığı açıklamada, "Kıymetli sanatçımızın en yakın zamanda yoğun bakım ünitesinden çıkarılmasını ümit ediyoruz.
Ailesinin ve resmi kanalların dışında hiçbir habere itibar edilmesin
." ifadesini kullandı.

#Özkan Uğur
#MFÖ
#Kültür ve Turizm Bakanlığı
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