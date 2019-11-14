Hayat Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Artık Müzekart ile Milli Saraylar da ziyaret edilebilecek
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Artık Müzekart ile Milli Saraylar da ziyaret edilebilecek

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Artık Müzekart ile Milli Saraylar da ziyaret edilebilecek

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "Milli Sarayları, fiyatında herhangi değişiklik olmadan yıl başından itibaren Müzekart kapsamına alıyoruz. Türk vatandaşları Müzekart ile Milli Sarayları ziyaret edebilecek"

Haber Merkezi AA
Milli Saraylar Müzekart kapsamına alınıyor.
Milli Saraylar Müzekart kapsamına alınıyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Milli Sarayları, fiyatında herhangi değişiklik olmadan yıl başından itibaren Müzekart kapsamına alıyoruz. Türk vatandaşları Müzekart ile Milli Sarayları ziyaret edebilecek." dedi.

"Milli Kütüphanemiz 24 saat hizmet vermeye devam ediyor"

Milli Kütüphanelerin kapatıldığı iddialarına ilişkin, Ersoy, şunları kaydetti:

"Milli Kütüphanemizin kapatıldığına dair birtakım spekülasyonlar yapılıyor. Bu spekülasyonları yapanlar maalesef sadece dedikodu yapıyorlar. Milli Kütüphanemiz mevcut yerinde hem de 24 saat hizmet vermeye devam ediyor. Ayrıca bırakın kapatmayı daha da büyütüyoruz."

"Bakanlığımız eserlerin içeriğini denetleme yetkisine sahip değil"

Bakan Ersoy, "Bakanlığımız eserlerin içeriğini denetleme yetkisine sahip değildir. Hiçbir eser basılmadan önce içeriğine yönelik bir inceleme ve yaptırıma tabi tutulamaz. Bu alenen sansür uygulaması olmakta ve Türkiye'de sansür kesinlikle yapılmamaktadır." ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonu inşaatının 2020 yılında tamamlanarak hizmete açılacağını bildirdi.

Müzeler amacını aştı: Tek tek görüntülendiler
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Müze ziyaretlerini özellikle çoğu çocuklar sevmiyor. Kenar köşeye çekildikleri zaman ise uyku manzaraları ortaya çıkıyor.
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Kimi yorgunluktan kimi ise sıkıntıdan kendisini uykuya vermiş insanların görüntüler bu şekilde...
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Müzeler amacını aştı: Tek tek görüntülendiler
Özellikle tatil günlerimizi fırsata çevirip tarihi mekanları ve müzeleri gezmek herkesin olmasa da birçoğumuzun yapmak istedikleri etkinlikler arasında. Bir kısım müzelerin büyük olması da tek tek parçaları görmemizi zorlaştırıyor ve yoruyor. İşte müzede yorulup bir kenarda uyuyanlar...

Siyasilerin yattığı hapishane müze oldu
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Başkent Bogota'nın La Macarena semtinde yer alan Museo Nacional, penceresiz büyük duvarlarının hafif karanlıkta bıraktığı giriş kısmından geçen ziyaretçilerini, 1810'da Santa Rosa de Viterbo kasabasına düşen göktaşıyla karşılıyor.
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Müzenin bir ve ikinci katlarında, içlerinde, 1985'te silahlı sol örgüt 19 Nisan Hareketinin (M-19) ele geçirmesinin ardından kanlı bir operasyonla geri alınan Adalet Sarayından kalan parçaların da yer aldığı tarihi ve siyasi olaylardan kalıntılar sergileniyor.
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Eski tüfekler, paralar, dev demirci körükleri, çanlar, dışı ahşap kaplamalı bir ankesörlü telefon, mahkumların vurulduğu zincir ve prangalara ilaveten 3. katında sanat eserlerini barındıran müzenin en ilginç özelliği ise bir hapishane olarak inşa edilmesi ve 72 yıl boyunca bu şekilde hizmet vermesi.
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Museo Nacional yetkililerinden Maria Monica Fuentes, yaptığı açıklamada, planlaması 1850'lere kadar giden Cundinamarca Hapishanesinin, inşaasına 1874'te başladığını ve ilk mahkumların 1878'de geldiğini anlattı.
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Museo Nacional, penceresiz büyük duvarlarının hafif karanlıkta bıraktığı giriş kısmından geçen ziyaretçilerini, 1810'da Santa Rosa de Viterbo kasabasına düşen göktaşıyla karşılıyor. Fuentes, 1905'te yapımı tamamlanan hapishanenin, Venezuela ve Ekvador'da eserler bırakan ve Kolombiya Meclisinin de mimarı olan Danimarkalı Thomas Reed tarafından yapıldığı bilgisini paylaştı.
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Cundinamarca Hapishanesinin 1946'ya kadar hizmet verdiğini belirten Fuentes, yapının, iki yıllık bakımın ardından 1948'de Museo Nacional olarak Kolombiyalılara kazandırıldığını söyledi.
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Fuentes, Kolombiya'da 1899 - 1902 arasında iktidardaki muhafazakarlar ve muhalefetteki liberaller arasında gerçekleşen Bin Gün Savaşı'nın hem ülke hem de hapishane tarihi için büyük önem taşıdığını ifade etti.
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Müzenin son katında Kolombiya tarihinden şahsiyetlerin portreleri ve çizimlerinin de aralarında bulunduğu tablolar sergileniyor. Geçmişin hapishanesi şimdinin ulusal müzesinin Bin Gün Savaşı ve sonrası dönemini Fuentes şöyle anlattı:
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Müzede Kolombiyalı ve yabancı heykeltıraşların eserlerinin yanı sıra tarihi şahsiyetlerin büstleri de sergileniyor. Bu hapishane 19. yüzyıl sonlarında hizmete alınmış bir yapı dolayısıyla Bin Gün Savaşı'nın da bir parçasından bahsediyoruz. Bu savaş da hesaba katıldığında, buraya, Kolombiya'nın ünlü şairlerinden Julio Florez'in de aralarında bulunduğu birçok liberal siyasetçi, hukukçu ve ünlü isim mahkum olarak geldi. Ama onlar için burası bir geçiş yeri oldu, sürekli burada kalmadılar.
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Museo Nacional'de eski tüfekler, dev demirci körükleri, mahkumların vurulduğu zincir ve prangalar gibi birçok eser sergileniyor. Savaş döneminde bu avlunun içinde kurşuna dizilerek idam edilen mahkumlar oldu. Fakat bundan sonra böyle bir idam şekli Kolombiya'da bir daha görülmedi. İç savaş öncesi mahkumların 1. katta el aletleri üretebildikleri atölyeleri vardı fakat Bin Gün Savaşı dolayısıyla bu modelden vazgeçildi.
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Birçok antika eserin yanında geçmişte kullanılan çanlar, testereler ve demirci körükleri de sergileniyor. Fuentes ayrıca, 30'lu yıllardaki hukuki düzenlemelerin ardından avluların futbol sahası olarak mahkumlara hizmet verdiğini belirtti.
Title
1985'te silahlı sol örgüt 19 Nisan Hareketinin (M-19) ele geçirmesinin ardından kanlı bir operasyonla geri alınan Bogota'daki Adalet Sarayından kalan eşyaların yanı sıra bir daktilo da sergileniyor. Geçen yıl yaklaşık 375 bin, bu yıl ekim ayına kadarki sürede ise yaklaşık 270 bin ziyaretçinin geldiği Museo Nacional'i girişlerin ücretsiz olduğu pazar günleri 6 bine yakın kişi ziyaret ediyor.
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Antonio Narino'nun çıkardığı La Bagatela gazetesinin baskı makinesi de sergileniyor. Kolombiya'da geçmişin hapishanesi bugünün müzesi Museo Nacional
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Kolombiya'da geçmişin hapishanesi bugünün müzesi Museo Nacional
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Kolombiya'da geçmişin hapishanesi bugünün müzesi Museo Nacional
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Kolombiya'da geçmişin hapishanesi bugünün müzesi Museo Nacional
Title
Kolombiya'da geçmişin hapishanesi bugünün müzesi Museo Nacional
Siyasilerin yattığı hapishane müze oldu
Kolombiya'da Bin Gün Savaşı döneminde birçok siyasinin yattığı, avlusunda mahkumların kurşuna dizildiği, 72 yıl Cundinamarca Hapishanesi olarak hizmet veren Museo Nacional, ziyaretçilerini ülke tarihinde yolculuğa çıkarıyor.


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