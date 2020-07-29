Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Hayat Kurban Bayramının önemi nedir?
DİNİ BİLGİLER

​Kurban Bayramı'nın önemi nedir?

Kurban Bayramı'nın önemi nedir?

Kurban Bayramı 31 Temmuz Cuma günü başlıyor. Peki Kurban Bayramı'nın önemi nedir? Kurban kesmenin tarihi Hz. Adem (a.s.) dönemine kadar uzanmaktadır. Peki İslamiyette kurban ibadetinin mahiyeti ve hükmü nedir? Haberimizde detayları bulabilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kurban Bayramı 31 Temmuz Cuma günü başlayacak.
Kurban Bayramı 31 Temmuz Cuma günü başlayacak.

Kur'an'da bir çok ayette kurban kesimine işaret edilmiştir. Peki Kurban Bayramı'nın önemi nedir? Kurban ibadetinin mahiyeti ve hükmü nedir? İşte cevapları...

Kurban Bayramı namazı saat kaçta?
HAYAT
Kurban Bayramı namazı saat kaçta?

Kurban nedir?

Sözlükte "yaklaşmak, Allah’a yakınlık sağlamaya vesile olan şey" anlamına gelen kurban, dinî bir terim olarak, “ibadet maksadıyla belirli bir vakitte belirli şartları taşıyan hayvanı usulünce boğazlamak, ya da bu şekilde boğazlanan hayvan” demektir. Arapça’da bu şekilde kesilen hayvana udhiyye denilir.


İnsanlık tarihi boyunca hemen bütün dinlerde kurban uygulaması mevcut olmakla birlikte şekil ve amaç yönüyle aralarında farklılıklar bulunur.

Kurbanın dini dayanağı nedir?
HAYAT
Kurbanın dini dayanağı nedir?

Kurban kesmenin önemi nedir?

Kur’an’da Hz. Âdem’in iki oğlunun Allah’a kurban takdim ettiklerinden söz edilir (el-Mâide 5/27); bir başka âyette de ilâhî dinlerin hepsinde kurban hükmünün konulduğuna işaret edilir (el-Hac 22/34). Ancak Yahudilik ve Hıristiyanlık’ta kurban telakkisi bir hayli değişikliğe uğramıştır. Hıristiyanlık’ta İsâ’nın çarmıha gerildiği ve bunun insanoğlunun aslî günahına karşı Baba’nın oğlu İsâ’yı feda etmesi olduğu inanışıyla kurban telakkisi özel bir anlam kazanmıştır.

İslâm’da kurbanın dinî hükmüyle ilgili olarak Kur’an’da, Hz. Peygamber’in sünnetinde önemli açıklamalar yer almış, bu çerçevede oluşan fıkıh kültüründe de konu hakkında ayrıntılı bilgi ve hükümler derlenmiştir.

Kimler kurban kesmekle yükümlüdür?
HAYAT
Kimler kurban kesmekle yükümlüdür?


Kurban gerek fert gerekse toplum açısından çeşitli yararlar taşıyan mali bir ibadettir. Kişi kurban kesmekle Allah’ın emrine boyun eğmiş ve kulluk bilincini koruduğunu canlı bir biçimde ortaya koymuş olur. Müminler her kurban kesiminde Hz. İbrâhim ile oğlu İsmâil’in Cenâb-ı Hakk’ın buyruğuna mutlak itaat konusunda verdikleri başarılı sınavın hatırasını tazelemiş ve kendilerinin de benzeri bir itaate hazır olduğunu simgesel davranışla göstermiş olmaktadır.

Kurban toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutar, sosyal adaletin gerçekleşmesine katkıda bulunur. Özellikle et satın alma imkanı hiç bulunmayan veya çok sınırlı olan yoksulların bulunduğu ortamlarda onun bu rolünü daha belirgin biçimde görmek mümkündür. Zengine malını Allah’ın rızâsı, yardımlaşma ve başkalarıyla paylaşma yolunda harcama zevk ve alışkanlığını verir, onu cimrilik hastalığından, dünya malına tutkunluktan kurtarır. Fakirin de varlıklı kullar aracılığıyla Allah’a şükretmesine, dünya nimetinin yeryüzündeki dağılımı konusunda karamsarlık ve düşmanlıktan kendini kurtarmasına ve kendini toplumunun bir üyesi olarak hissetmesine vesile olur.

Kurban kesim vakti ne zaman başlar ve biter?
HAYAT
Kurban kesim vakti ne zaman başlar ve biter?

Kurbanın dini hükmü ve kurban çeşitleri

İlmihal dilinde kurban ve kurban kesiminin dinî hükmü denilince, aksine bir kayıt bulunmadığı sürece, kurban bayramında kesilen kurban ve bunun hükmü anlaşılır.

  • Kurban kesmenin fıkhi açıdan değerlendirilmesi hususunda fakihler arasında görüş farklılıkları vardır. Dinen aranan şartları taşıyan kimselerin kurban kesmeleri Hanefî mezhebinde ağırlıklı görüşe ve bazı müctehid imamlara göre vâcip, fakihlerin çoğunluğuna göre müekked sünnettir. Hanefîler, Kur’an’da Hz. Peygamber’e hitaben "Rabbin için namaz kıl, kurban kes" (elKevser 108/2) buyrulmasının ümmeti de kapsadığı ve gereklilik bildirdiği görüşündedir. Ayrıca Hz. Peygamber’in birçok hadisinde hali vakti yerinde olanların kurban kesmesi emredilmiş veya tavsiye edilmiş, hatta “Kim imkânı olduğu halde kurban kesmezse bizim mescidimize yaklaşmasın” (İbn Mâce, “Edâhî”, 2; Müsned, II, 321), “Ey insanlar, her sene, her ev halkına kurban kesmek vâciptir” (Tirmizî, “Edâhî”, 18; İbn Mâce, “Edâhî”, 2) gibi ifadelerle bu gereklilik önemle vurgulanmıştır.

Kurban ibadeti hakkında bilinmesi gerekenler
GÜNDEM
Kurban ibadeti hakkında bilinmesi gerekenler

Öte yandan kurban kesmeyi Hz. Peygamber hiç terketmemiştir. Bu ve benzeri delillerden hareket eden fakihler gerekli şartları taşıyanların kurban bayramında kurban kesmesini vacip görürler. Sünnet olduğunu ileri sürenler ise, Kur’an’da bu konuda açık bir emrin bulunmayışından, Hz. Peygamber’in devamlı yapmış olmasının kurbanın sünnet olmasıyla da açıklanabileceği noktasından hareket ederler.

Kurban bayramında kesilen kurbandan ayrı olarak yine ibadet niyetiyle kesilen başka kurban çeşitleri de vardır. Buna göre kurban çeşitleri şöylece sıralanabilir: Kurban bayramında kesilen kurban, adak kurbanı, akîka kurbanı, kıran ve temettü haccı yapanların kestikleri ve hedy adı verilen kurban, hacda yasakların ihlâli halinde gereken ceza ve kefâret kurbanı. Bu kurban çeşitlerinin ortak ve farklı hükümleri vardır. Vasiyetinin veya adağının bulunması halinde ölmüş kimse için kurban kesilmesi gerekir ve kesilen kurbanın etinin tamamı fakirlere dağıtılır. Vasiyet veya adak olmasa bile, Şâfiîler hariç fakihlerin çoğunluğuna göre, sevabı ölüye bağışlanmak üzere onun adına kurban kesilebilir.

Teşrik tekbirlerinin dini hükmü nedir, bu tekbirleri kimler ne zaman getirir?
HAYAT
Teşrik tekbirlerinin dini hükmü nedir, bu tekbirleri kimler ne zaman getirir?

Kurbanlık alırken nelere dikkat edilmeli?
OYNAT 00:00
Kurbanlık alırken nelere dikkat edilmeli?
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Müslüman coğrafyalarda kurbanlık telaşı başladı. Allah'ın rızasını kazanmak için kesilen kurbanlıklar, satış alanlarındaki yerini aldı. Peki, uygun fiyata iyi bir kurbanlık almak isteyenler, kurbanlık alırken nelere dikkat etmeli? Gelin uzmanından dinleyelim.


Abone Ol Google News
İBBye ağaç tepkisi

İBB'ye ağaç tepkisi

AK Parti'li isim "​Kendi kendilerine mi ceza yazacaklar?" dedi.
Milyonları ilgilendiriyor

Milyonları ilgilendiriyor

​​Sosyal medya düzenlemesi TBMM'de kabul edilerek yasalaştı.
Atatürkçü Düşünce Derneği kurbanlık kampanyası başlattı

S​ermaye Piyasası Kurulu harekete geçti..

İkinci elden sonra sıfır içinde mi zorunlu oluyor?

​8 haftadır yükselişte olan altın için kritik uyarı.

​Koronavirüs vaka sayısının fırladığı ilde tedirgin eden görüntüler.

​PKK/YPG'li hainler çocukları acımasızca infaz etmeye başladı.

Türk ve Azeri ordusu bugün ortak tatbikata başlıyor.
Dört stratejik müdahale

Dört stratejik müdahale

​Ortadoğu, Afrika ve Balkanlar'da dengeleri değiştirdi.
Korona<br>bayram etmesin

Korona
bayram etmesin

​Prof. Mehmet Ceyhan bayram öncesinde uyardı.
İdlib'den<br>Türkiye'ye teşekkür

İdlib'den
Türkiye'ye teşekkür

Erdoğan'a binlerce selam olsun...
Esnafın<br>gözü yollarda

Esnafın
gözü yollarda

​Yeni Şafak, Kapalıçarşı ve Mısır Çarşısında nabız tuttu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.