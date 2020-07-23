Kurban kesilirken yapılacak dua var mı? Kurban keserken Allah'ın isminin anılmasının, besmele çekilmesinin hükmü nedir? Kesim sırasında hangi dualar okunabilir? Kurban Bayramı bu yıl 31 Temmuz Cuma ve 3 Ağustos Pazartesi günleri arasında idrak edilecek. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, vatandaşlar, kurban keserken Allah'ın isminin anılmasının, besmele çekilmesinin hükmü nedir? Kesim sırasında hangi dualar okunabilir? sorusunun cevabını merak ediyor. Haberimizde kurban kesilirken yapılacak dua var mı? sorusunun cevabını bulabilirsiniz.

Haber Merkezi 23 Temmuz 2020, 17:00 Son Güncelleme: 23 Temmuz 2020, 17:02 Yeni Şafak