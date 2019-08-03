Hayat Kurutluda 2 bine yakın hayvan fosili bulundu
KÜLTÜR SANAT

Kurutlu'da 2 bine yakın hayvan fosili bulundu

Hirfanlı Baraj Gölü'nün Kırşehir kıyılarındaki Kurutlu'da dört yıldır yürütülen kurtarma kazılarında; gergedan, maymun, fil, zürafa, primat, at ve kedi kemiklerinin de aralarında olduğu 2 bine yakın hayvan fosili bulundu.

Haber Merkezi AA
Hayvan fosili
Hayvan fosili

Hirfanlı Baraj Gölü'nün Kırşehir kıyılarındaki Kurutlu'da devam eden kurtarma kazılarında, 2 bine yakın hayvan fosili bulundu.

Anadolu'da "Üst Miyosen" dönemini içeren, yaklaşık 7 milyon yıl önceki doğa tarihinin araştırıldığı kazılarda fil, zürafa, primat, maymun, gergedan, at ve kedi kemiklerinin de aralarında olduğu 2 bine yakın hayvan fosili gün yüzüne çıkarıldı.

Lodalı Tepesi'nde 2011 yılında yüzey araştırmalarıyla başlanan çalışmalar, Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müdürlüğü başkanlığında 4 yıl önce kurtarma kazısına dönüştürüldü.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kırşehir Valiliği, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) ve Türk Tarih Kurumu Başkanlığının desteklediği, KAEÜ Antropoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Cem Erkman'ın başkanlığındaki kazı, Bakanlar Kurulu kazısı olarak sürdürülüyor.

Doç. Dr. Ahmet Cem Erkman, yaptığı açıklamada, Kültür Varlıkları ve Müzeler Müdürlüğünün izni ile Hirfanlı Baraj Gölü kıyısındaki kazılara 2015 yılından bu yana devam ettiklerini söyledi.

Kazı alanında Anadolu doğa tarihine ışık tutacak fosillerin bulunduğunu ifade eden Erkman, "Buradan müzede sergilenebilecek 2 bine yakın omurgalı hayvan fosilleri çıkardık. Zürafa, filler, sırtlanlar, kediler, domuzlar ve bir sürü atımız var. Bu fosilleri Kırşehir'de açılacak müzede bir vitrin olarak sergilemeyi düşünüyoruz. Bunun planlamasını yapıyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor. Yıllar sonra da sürecek bir çalışma bu" dedi.

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"Alçı ceket" yöntemiyle çıkarıldı

Erkman, bu yıl kazılarda yavru fil omurgası ve atlara ait üst çene çıkardıklarını belirterek, "Biz bunları 'alçı ceket' yöntemiyle aldık. Çünkü dağılmasını istemedik. Bu şekilde alarak zarar görmeden laboratuvarda çalışacağız. Hem ölçülebilir hem de sergilenebilir şekilde muhafaza ediyoruz. Bu, en iyi yöntemlerden" diye konuştu.

Kurutlu kazısının jeolojik yaşlandırmasının, yaklaşık 7 milyon yıl olduğuna işaret eden Erkman, şunları kaydetti:

  • "Bu üst miyosene, daha ılıman bir iklimden daha kuru ve soğuk bir iklime geçişteki bir döneme denk gelir. Bu nedenle buradaki omurgalı hayvanların kalıntıları doğayı, ekolojiyi, coğrafyayı ya da Anadolu tarihini anlamak açısından oldukça önemli. Bunlar çok değerli fosiller. Kurutlu, Anadolu doğa tarihini etkileyebilecek ya da o tarihe yeniden ışık tutabilecek özel buluntulara sahip önemli bir yer. Paleontolojik açıdan yeni kitaplara yeni bulgular sağlayabilecek bir kazı. Bu nedenle bu kazının önemi bir kat daha artıyor."

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