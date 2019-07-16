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15 Temmuz Darbe Girişimi
AKTÜEL

Kuş elektrik saatine yuva yaptı ev sahibi elektriğini kesti

Ordu'da bir kişi köy evindeki elektrik saatine yuva yapan kuş nedeniyle elektriği kapalı tutuyor.

Haber Merkezi IHA
Hasret Dursun
Hasret Dursun

Ordu'da üç çocuk annesi Hasret Dursun, örnek bir davranışa imza attı. Kız kardeşine ait köy evinin elektrik saatine yuva yapan kuşun yavrularını elektrik çarpmasın diye evin elektriğini kesti.

Ulubey ilçesinin Güzelyurt Mahallesi'nde Hasret Dursun isimli bayan kız kardeşine ait köy evinde, elektrik saatinin içerisine yuva yapan kuşun 7 yavrusunun büyümesi için evin elektriğini kapalı tutuyor.

Elektrik saatine yuva yapan kuşun yavruları.

Yavruları korumak için elektrikleri kesti

Yavruların yuvadan uçana kadar elektriği kullanmayacağını dile getiren Hasret Dursun, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • “Evin elektrik saatinin içerisine kuş bir süre öncesinde yuva yaparak yumurtladı. Şu an yuvada 7 tane yavru var. Yuva elektrik saatinin içinde olduğu için yavruları elektrik akımına kapılabilir endişesi taşıyorum. Bu nedenle evin elektriğini açmıyorum.”

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