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Hayat Kybele heykeli İstanbul Arkeoloji Müzesinde sergilendi
KÜLTÜR SANAT

Kybele heykeli İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde sergilendi

Türkiye'den 1960'lı yıllarda İsrail'e götürülerek satılan ve yaklaşık 60 yıl sonra Türkiye'ye getirilen 1700 yıllık Kybele heykeli, İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde sergilendi. İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde gerçekleşen toplantıda konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Ülkesinden uzak kalmış olan Kybele heykeli artık ait olduğu topraklara, vatanına gelmiştir" dedi.

Haber Merkezi AA
Kybele heykeli, yeni müzenin tamamlanmasından sonra Afyonkarahisar'a götürülecek.
Kybele heykeli, yeni müzenin tamamlanmasından sonra Afyonkarahisar'a götürülecek.

Tarih öncesi dönemlerde inanışa göre bolluk ve bereketin sembolü, koruyucusu olan ve bin 700 yıllık olduğu belirtilen Kybele heykeli, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda Türkiye'ye getirildi.

İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nde gerçekleşen toplantıda konuşan Ersoy, bu toprakların kültür ve medeniyet zenginliğinin her parçasını Türkiye'ye ve tüm insanlığa kazandırmak için yoğun çalışmalar yürüttüklerini, bununla birlikte mevcut mirası korumak için de büyük hassasiyetle hareket ettiklerini anlattı.

"Dünya çapında etkili bir mücadele başlattık"

Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanlığının salgın koşullarına rağmen kültür varlığı kaçakçılığı ile mücadele faaliyetlerine kararlılıkla devam ettiğinin altını çizen Bakan Ersoy, şunları kaydetti:

"İşte bunun sonucu olarak, 1960'lı yıllardan beri ülkesinden uzak kalmış olan Kybele heykeli artık ait olduğu topraklara, vatanına gelmiştir. Eserin iade süreci bir İsrail vatandaşının, 2016 yılında Roma Dönemi'ne ait bir Kybele heykelini yurt dışına ihraç edebilmek için kendi ülkesinin makamlarından izin talebinde bulunması ve İsrail makamlarının, eserin fotoğrafını ülkemize ileterek kökeni hakkında bilgi talep etmesiyle başlamıştır.

İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü uzmanları Feza Demirkök ve yakın zamanda müzemizden emekli olan Şehrazat Karagöz bu heykelin Afyonkarahisar’da, 1964 yılında bulunmuş olan ve halihazırda Afyonkarahisar Müzesi'nde sergilenen 'Kovalık Eserleri'yle tipolojik benzerliğini tespit etmişlerdir. Değerli mesai arkadaşlarıma titiz çalışmaları için buradan bir kez daha teşekkür ediyorum."

Müze tamamlanınca Afyonkarahisar'a götürülecek

Bakan Ersoy, Kybele heykelinin yeni müzenin tamamlanmasından sonra Afyonkarahisar'a döneceği bilgisini paylaştı.

Bin 700 yıllık Kybele heykeli ait olduğu topraklarda: 60 yılın ardından Türkiye'ye getirildi
HAYAT
Bin 700 yıllık Kybele heykeli ait olduğu topraklarda: 60 yılın ardından Türkiye'ye getirildi
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