Kybele heykeli İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde sergilendi

Tarih öncesi dönemlerde inanışa göre bolluk ve bereketin sembolü, koruyucusu olan ve bin 700 yıllık olduğu belirtilen Kybele heykeli, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda Türkiye'ye getirildi.

İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nde gerçekleşen toplantıda konuşan Ersoy, bu toprakların kültür ve medeniyet zenginliğinin her parçasını Türkiye'ye ve tüm insanlığa kazandırmak için yoğun çalışmalar yürüttüklerini, bununla birlikte mevcut mirası korumak için de büyük hassasiyetle hareket ettiklerini anlattı.

"Dünya çapında etkili bir mücadele başlattık"

Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanlığının salgın koşullarına rağmen kültür varlığı kaçakçılığı ile mücadele faaliyetlerine kararlılıkla devam ettiğinin altını çizen Bakan Ersoy, şunları kaydetti:

REKLAM

"İşte bunun sonucu olarak, 1960'lı yıllardan beri ülkesinden uzak kalmış olan Kybele heykeli artık ait olduğu topraklara, vatanına gelmiştir. Eserin iade süreci bir İsrail vatandaşının, 2016 yılında Roma Dönemi'ne ait bir Kybele heykelini yurt dışına ihraç edebilmek için kendi ülkesinin makamlarından izin talebinde bulunması ve İsrail makamlarının, eserin fotoğrafını ülkemize ileterek kökeni hakkında bilgi talep etmesiyle başlamıştır.

İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü uzmanları Feza Demirkök ve yakın zamanda müzemizden emekli olan Şehrazat Karagöz bu heykelin Afyonkarahisar’da, 1964 yılında bulunmuş olan ve halihazırda Afyonkarahisar Müzesi'nde sergilenen 'Kovalık Eserleri'yle tipolojik benzerliğini tespit etmişlerdir. Değerli mesai arkadaşlarıma titiz çalışmaları için buradan bir kez daha teşekkür ediyorum."

REKLAM

Müze tamamlanınca Afyonkarahisar'a götürülecek

Bakan Ersoy, Kybele heykelinin yeni müzenin tamamlanmasından sonra Afyonkarahisar'a döneceği bilgisini paylaştı.