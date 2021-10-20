Hayat Latin Amerikanın Emmysi Produ Ödüllerine Türk adaylar damga vurdu
AKTÜEL

Latin Amerika'nın Emmy'si Produ Ödülleri'ne Türk adaylar damga vurdu

Türk dizilerinin ilgiyle takip edildiği Latin Amerika'da Türk oyuncu adaylar prestijli ödüllerini almak için sıraya girdi. Latin Amerika'nın önemli ödüllerinden Produ Awards için 'En İyİ Erkek Oyuncu' kategorisinden 5 Türk aktör finale kaldı.

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Haber Merkezi Diğer
Latin Amerikanın Emmysi Produ Ödüllerine Türk adaylar damga vurdu
Birkan Sokullu

Latin Amerika'da televizyon sektörünün en prestijli ödüllerinden Produ Awards'a başarılı oyunculuklarıyla dikkat çeken Türk aktörler aday olarak gösterildi.

Latin Amerikalılar Türk dizilerini izleyip tatile geliyor
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Latin Amerikalılar Türk dizilerini izleyip tatile geliyor

5 OYUNCU FİNALE KALDI

'En İyi Erkek Oyuncu' kategorisinde yer alan ünlü oyuncular arasında, Engin Akyürek, Akın Akınözü, Kerem Bürsin, Birkan Sokullu ve Caner Cindoruk finalistler arasında yer aldı.

Türk dizileri dünyayı ele geçirdi
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Türk dizileri dünyayı ele geçirdi

DÜNYADA İKİNCİ

Türk dizileri, 2019 yılı verilerine göre 500 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaştı.

Dünya genelinde 700 milyon izleyiciye ulaşan Türk dizileri, ihracat sıralamasında ABD’den sonra ikinci sırada. İçeriklerin en çok tercih edildiği bölge ise Latin Amerika bölgesi.


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