Latin Amerika'nın Emmy'si Produ Ödülleri'ne Türk adaylar damga vurdu

Latin Amerika'da televizyon sektörünün en prestijli ödüllerinden Produ Awards'a başarılı oyunculuklarıyla dikkat çeken Türk aktörler aday olarak gösterildi.
5 OYUNCU FİNALE KALDI
'En İyi Erkek Oyuncu' kategorisinde yer alan ünlü oyuncular arasında, Engin Akyürek, Akın Akınözü, Kerem Bürsin, Birkan Sokullu ve Caner Cindoruk finalistler arasında yer aldı.
DÜNYADA İKİNCİ
Türk dizileri, 2019 yılı verilerine göre 500 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaştı.
Dünya genelinde 700 milyon izleyiciye ulaşan Türk dizileri, ihracat sıralamasında ABD’den sonra ikinci sırada. İçeriklerin en çok tercih edildiği bölge ise Latin Amerika bölgesi.