LGBT sapkınlığını güzelleyen sözde sanatçılar kervanına katılan Ahmet Mümtaz Taylan’dan skandal 'Babalar Günü' paylaşımı

Doğrudan aile yapısını hedef alan LGBT sapkınlığı sözde ünlü isimler aracılığıyla pompalanmaya devam edilirken sağlam duruş sergileyen vatandaşlar ve belediyeler bu sapkınlığa müsaade etmiyor. Geçtiğimiz hafta skandal ifadelerle LGBT terörünü savunan Melike Şahin ile Mabel Matiz'in Denizli'de yapılacak olan konserleri iptal edildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi yaptığı açıklamada, "19 ve 30 Haziran tarihlerinde Açık Hava Tiyatrosu’nda özel bir şirket tarafından yapılacak olan Mabel Matiz ve Melike Şahin konserleri iptal edilmiştir." ifadelerine yer verdi.